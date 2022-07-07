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07 июля 2022 года 11:35

Рынок акций РФ утром просел по индексу Мосбиржи из-за ряда отсечек дивидендов и укрепления рубля

Москва. 7 июля. Рынок акций РФ утром в четверг просел по индексу Мосбиржи из-за прекращения ослабления рубля и отсечек дивидендов в ряде компаний, в то время как внешние площадки подают позитивные сигналы после недавнего отката.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2206,6 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1097,53 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,3%.

Доллар стоит 63,35 рубля (+0,25 копейки), утром курс поднимался до 64,47 руб./$1.

Подешевели после отсечки дивидендов акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-5,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,1%), также просели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -1,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5% и -0,2% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Московской биржи" (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+4,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+4,5%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, отскок нефти умеренно поддерживает индекс МосБиржи.

Нефтяные котировки поддерживают слухи, что G7 планирует установить верхний порог на закупку российской нефти в диапазоне $40-60 за баррель. Всем ясно, что если мировые котировки нефти вдруг не обвалятся, то с таким дисконтом Россия нефть продавать не будет, а просто сократит ее добычу, причем, может быть, даже больше чем вдвое.

Если в четверг нефть продолжит отскок вверх, то за ней может пойти и российский рынок акций. Особое внимание можно обратить на "Роснефть" и "Башнефть" (MOEX: BANE), которые последний день торгуются с дивидендами, отмечает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, доллар демонстрирует новую реальность - боковой коридор в рамках 56-68 руб./$1, который может сохраниться надолго. Накануне в Минторге РФ заявили, что курс 65-85 руб./$1 является оптимальным для компаний, работающих в РФ.

"Нефтебыкам" важно сохранить котировки выше уровня технической поддержки $97,5 за баррель Brent, чтобы не допустить обвала котировок. В Goldman Sachs предупреждают о росте рисков будущей рецессии в США, притом что вопрос о текущем дефиците нефти остается нерешенным, запасы нефти приближаются к критически низким уровням. В конце июля состоится визит президента США на Ближний Восток, что может повлиять на расстановку сил нефтяных игроков, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в четверг можно назвать умеренно позитивным, хотя Международный валютный фонд предупредил о рисках рецессии в мировой экономике в 2023 году.

Нефть отступила от локальных минимумов, но цены расположены ниже сопротивлений $102,5 и $98,50 за баррель для сортов Brent и WTI соответственно (в том числе район нижних полос Боллинджера дневных графиков). Рынок выглядит краткосрочно перепроданным, что провоцирует попытки восстановления от локальных минимумов. Среднесрочный восходящий тренд на рынке, однако, сломлен, а общие риски смещаются в сторону "медвежьих" на фоне опасений ослабления спроса, полагает аналитик.

Рынок акций РФ утром в четверг пытается восстановиться от локальных минимумов, но, вероятно, останется под давлением в долларовом сегменте ввиду сохранения слабости рубля. Упали после отсечек дивидендов бумаги "Газпром нефти", "Татнефти" и "РусГидро". На зарубежных площадках протоколы заседания ФРС не принесли сюрпризов, в связи с чем американский рынок продолжил консолидацию в ожидании пятничных данных по рынку труда. Обстановка в мировой экономике, однако, становится все более напряженной, а МВФ предупредил о вероятности рецессии в следующем году, отмечает Кожухова.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,4%, трейдеры оценивали протокол июньского заседания Федрезерва и новую порцию статистических данных.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 55,3 пункта по сравнению с 55,9 пункта месяцем ранее. Средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал более значительное снижение - до 54,3 пункта.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,4%).

Руководители ФРС посчитали нужным ускорить темпы повышения базовой процентной ставки в связи с ухудшением инфляционных прогнозов и сошлись во мнении о необходимости ее подъема до уровней, при которых политика Федрезерва будет ограничивать экономическую активность в США, говорится в протоколе июньского заседания Федрезерва.

Обсуждая возможные дальнейшие действия, участники заседания отмечали, что ФРС придется продолжить подъем ставки, чтобы добиться замедления инфляции в стране до целевого уровня в 2%. Они пришли к заключению, что увеличение ставки на 50-75 б.п. на заседании в июле "может оказаться целесообразным", отмечается в протоколе.

Федрезерв по итогам июньского заседания повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, рекордными темпами с 1994 года. Глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка также может быть повышена на 75 б.п.

В четверг в Германии вышли данные об объеме промпроизводства в мае: показатель вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 0,4%, сообщает Trading Economics. В апреле объем промпроизводства в ФРГ вырос на 0,7%.

На нефтяном рынке в четверг цены пытаются стабилизироваться после отката предыдущих дней (сорт WTI оказался в зоне "медвежьего" тренда).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $101,22 за баррель (+0,5% и -2% в среду), августовская цена WTI - $98,95 за баррель (+0,4% и -1% накануне).

Растущие опасения, что ослабление мировой экономики приведет к сокращению спроса на нефть, толкают рынок вниз, несмотря на сигналы снижения предложения энергоресурсов, отмечает агентство Bloomberg. Стоимость нефти WTI с начала этой недели упала более чем на 9%, а ее снижение с мартовского пика в $123,7 за баррель превысило 20%, что является показателем "медвежьего" тренда.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,825 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах в четверг в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают их снижения на 1,2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели расписки Cian (MOEX: CIAN) (-3,5%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,1%).

Лидерами роста выступили акции "Иркута" (MOEX: IRKT)(+13,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+5,2%, до 5,545 рубля), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+5%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+4,5%), акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+3,3%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2,5%).

Акционеры "Новороссийского морского торгового порта" на годовом собрании 30 июня одобрили дивиденды за 2021 год в размере 0,54 рубля на акцию, сообщила компания накануне. Всего на выплату дивидендов будет направлено 10,4 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,84 млрд рублей (из них 2,36 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,74 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 422,63 млн рублей на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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