Вероятен незначительный рост доходностей на рынке ОФЗ в четверг - Инвестбанк Синара

Вероятен незначительный рост доходностей на рынке ОФЗ в четверг, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

Эксперт напоминает, что торги среды на рынке ОФЗ прошли с минимальными изменениями и относительно невысокой торговой активностью.

"Доходности средне- и долгосрочных бумаг снизились на 3-5 б. п., в то время как в коротком конце единодушия не наблюдалось. В лидеры по оборотам вышли бумаги серии 26234 (июль 2025г) и 26209 (июль 2022г), завершившие день на отметках 8,54% и 8,16% годовых соответственно. Возможно, вчерашние данные по инфляции, которые показали рост цен за неделю, подтолкнут участников рынка к продажам, что вызовет сегодня небольшой рост доходностей", - отмечает Афонин.

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