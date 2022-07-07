Цена Brent может повыситься до $105 за баррель в четверг - Sber CIB

Цена Brent может повыситься до $105 за баррель в четверг, отмечается в комментарии Sber CIB.

Brent торгуется в четверг утром ниже $102 за баррель, констатируют эксперты инвестбанка. В США вышел отчёт Американского института нефти, который показал, что запасы бензина и дистиллятов в стране снизились, а запасы нефти увеличились. В четверг будет опубликована сводка Управления энергетической информации США (EIA) по запасам нефти и нефтепродуктов. На этих данных, как считают аналитики, цена Brent может достичь $105 за баррель.

Рубль в среду подешевел ещё на 3% до 63,4 руб./$1. Обороты торгов остались повышенными: около $5,5 млрд, но были меньше, чем во вторник. По мнению аналитиков Sber CIB, большой спрос на валюту после комментариев о возможных интервенциях Минфина, по-видимому, насыщается, и рубль стабилизируется на текущем уровне.

"Среднесрочные и длинные ОФЗ подорожали в среду после нескольких дней коррекции: их доходности снизились на 2-7 б. п. Как и в предыдущие дни, выпуски госдолга до 3 лет выросли в цене больше, а доходности некоторых из них упали на 15 б. п. В четверг эти тенденции могут сохраниться, особенно если рубль будет стабилен. Вчера вышли данные по инфляции: рост цен остается ниже уровней, характерных для этого периода в прошлые годы, а его ускорение до 0,23% связано с заранее установленной разовой индексацией тарифов", - отмечается в комментарии Sber CIB.

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