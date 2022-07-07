Вхождение МТС в совместное предприятие по развитию 5G окажет поддержку акциям оператора - ПСБ

Вхождение МТС в совместное предприятие по развитию 5G окажет поддержку акциям оператора, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"МТС" присоединилась к СП "Ростелекома", "Мегафона" и "Вымпелкома" по развитию 5G с приобретением 25% акций. СП Новые Цифровые Решения тестирует возможность использования полос радиочастотного спектра для организации на них сетей 5G, а также высвобождает частоты от действующего оборудования другого назначения. Вхождение такого крупного оператора в совместное предприятие по организации 5G должно положительно сказаться на развитии данного направления (в 2021г "МТС" уже запустила сеть 5G в пилотном режиме), а также - оказать поддержку акциям компании", - пишут аналитики банка.

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