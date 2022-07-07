Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов в ожидании дальнейших экономических шагов российских властей

Москва. 7 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей о дальнейших действиях правительства РФ по нормализации курса.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,37-64,47 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,21 руб./$1 (+85,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 65,74 руб./EUR1 (+97,25 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 90,79 коп. к уровню закрытия 6 июля, до 64,9 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,29 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,42 руб. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в ожидании дальнейших шагов правительства РФ по нормализации его курса. Негативное влияние на его котировки оказывает также ситуация на рынке нефти, где с начала недели наблюдается значительное падение котировок по обоим эталонным сортам.

Росстат на неделе с 25 июня по 1 июля 2022 года зафиксировал в РФ инфляцию на уровне 0,23% после нулевой инфляции неделей ранее и трех недель дефляции до этого (в 0,12%, 0,14% и 0,01%).

"Основной рост потребительских цен и тарифов пришелся на первый день июля - на 0,20%. На рост цен и тарифов повлияло увеличение стоимости ряда услуг, прежде всего в сфере ЖКХ (проводится ежегодно с 1 июля)", - говорится в сообщении Росстата о причинах недельного ускорения роста цен, опубликованном накануне вечером.

С начала года цены в РФ выросли к 1 июля на 11,77%.

Тинькофф банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) временно прекращает проводить исходящие SWIFT-переводы в иностранных валютах, ограничение действует до 1 октября 2022 года, говорилось в сообщении кредитной организации, опубликованном в среду. "Решение обусловлено невозможностью обеспечить приемлемый уровень сервиса для наших клиентов из-за ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов и драматичного снижения числа обрабатываемых ими платежей российских клиентов", - отметил банк.

Цены на нефть поднимаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии, в результате которого сорт WTI оказался в зоне "медвежьего" тренда.

Растущие опасения, что ослабление мировой экономики приведет к сокращению спроса на нефть, толкают рынок вниз, несмотря на сигналы снижения предложения энергоресурсов, отмечает агентство Bloomberg. Стоимость нефти WTI с начала этой недели упала более чем на 9%, а ее снижение с мартовского пика в $123,7 за баррель превысило 20%, что является показателем "медвежьего" тренда.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в четверг составляет $100,6 за баррель, что на 0,9% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты снизились в цене на 2%, до $100,69 за баррель. В течение сессии они опускались ниже $100 за баррель впервые с апреля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $98,44 за баррель, что на 0,08% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов опустилась на 1%, до минимальных с апреля $98,53 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,825 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах в четверг в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают их снижения на 1,2 млн баррелей.

США с их союзниками обсуждают возможность введения потолка для стоимости российской нефти в пределах $40-60 за баррель, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. "По словам людей, знакомых с ситуацией, США с союзниками обсуждали попытки ограничить цену на российскую нефть от $40 до $60 за баррель", - информирует агентство.

При обсуждении предельных цен на нефть учитывается то, что считается "российскими предельными издержками производства", а также цена на нефть до начала спецоперации на Украине.

Один из собеседников агентства добавил, что сотрудники американской администрации проводят в неделю по несколько встреч по вопросу ограничения цены на нефть, и в ближайшие недели они "активизируют усилия" по достижению этой цели.

Кроме того, по данным источников, США также рассматривают введение ряда мер, "в том числе возможные ограничения для судоходных компаний, которые транспортируют нефть по более высоким ценам, а также санкции в отношении банков и финансовых учреждений, которые способствуют продажам по цене выше любого согласованного потолка".