Вероятна боковая динамика рынка ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятна боковая динамика рынка ОФЗ в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ)

Дмитрий Монастыршин.

Эксперт напоминает, что в среду на рынке ОФЗ сохранилась слабая активность. Оборот по индексу RGBI составил 4,8 млрд руб., что в два раза ниже среднедневного в июне. Продолжавшееся последние шесть торговых сессий плавное снижение цен гособлигаций остановилось. Доходность ОФЗ срочностью более 2-х лет снизилась в среднем на 4 б.п.

Новостной фон для сегмента рублевых облигаций, на взгляд Монастыршина, складывается противоречивым. Давление на рынок оказывает снижение нефтяных цен и ослабление рубля. При этом поддерживающим фактором выступает снижение ставок по рублевым депозитам (средняя максимальная ставка в топ 10 банков в конце июня снизилась до 7,72%) и ослабление ожиданий ужесточения монетарной политики мировыми Центробанками.

По данным Росстата, инфляция на неделе с 25 июня по 1 июля составила 0,23% после нулевой инфляции неделей ранее и трех недель дефляции перед этим, указывает аналитик. Основным фактором роста цен стало плановое повышение тарифов в сфере ЖКХ. Годовая инфляция осталась на уровне 16,2%.

"Последние данные по инфляции и ослабление рубля являются факторами в пользу снижения ключевой ставки на заседании 22 июля с небольшим шагом в 25 б.п. Сегодня ожидаем нейтральную реакцию инвесторов на данные по недельной инфляции в РФ и консолидацию доходности ОФЗ срочностью более 2-х лет в диапазоне 8,7 - 9,0% годовых", - прогнозирует стратег банка.

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