Попытки роста нефтяных цен могут поддержать рынок акций РФ в четверг - "Алор Брокер"

Попытки роста нефтяных цен могут поддержать рынок акций РФ в четверг, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Торги акциями в среду начались с покупок акций широким фронтом, но падение нефти в район отметки $100/барр. (а в отдельные моменты и ниже) развернуло российский рынок акций вниз. Причин распродаж нефти и других сырьевых активов несколько. Прежде всего, это ожидания снижения мирового спроса из-за падения темпов роста мировой экономики. Против сырья играет и рост курса доллара: вчера пара евро-доллар уходила ниже 1,02, не исключено достижение паритета уже в ближайшие дни. Наконец, политический кризис в Великобритании также не добавляет оптимизма мировым инвесторам", - отмечает эксперт.

Однако в четверг котировки нефти пытаются отскочить, поддерживаемые слухами о том, что "Большая семерка" планирует установить верхний порог на закупку российской нефти в диапазоне $40-60/барр.

"Всем ясно, что если мировые котировки нефти вдруг не обвалятся, то с таким дисконтом Россия нефть продавать не будет, а просто сократит ее добычу, может быть даже больше чем вдвое, - указывает Антонов. - Если нефть продолжит отскок, то за ней может пойти вверх и российский рынок акций. Особое внимание можно обратить на "Роснефть" и "Башнефть", которые сегодня последний день торгуются с дивидендами".

Аналитик продолжает ждать технического отскока в "Норникеле", который падает 9 сессий подряд. "Сложно сказать, какой силы будет этот отскок, но им лучше воспользоваться для сокращения доли акций ГМК в портфелях. Открытие шортов по бумаге на завершении отскока видится не худшим вариантом", - подчеркивается в комментарии.

Также, по мнению стратега инвесткомпании, в четверг будут активно сокращаться лонги и в "Газпроме" при уходе цены акций выше 200 руб. Драйверов роста стоимости акций компании Антонов не видит до прояснения вопроса об объемах поставок газа в Европу.

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