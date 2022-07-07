Индекс Мосбиржи начнет торги четверга ростом на 0,2-1% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг повышением в пределах 0,2-1%, в диапазоне 2225-2245 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем начала торгов в России с повышением в пределах 0,2-1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2225-2245 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2220, 2200 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2260, 2280 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее вполне вероятно возобновление попыток его коррекционного повышения в район 2250-2280 пунктов", - прогнозирует эксперт.

Вечером заметное влияние на ход торгов в России, по мнению Манжоса, способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди многочисленных иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будет иметь перенесенная на четверг публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:00 МСК).

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