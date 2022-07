Фондовые рынки растут, Brent поднялась до $101,6 за баррель

Фондовый рынок США в среду закрылся ростом, трейдеры оценивали протокол заседания ФРС. Фондовые индексы Азии растут, в слабом минусе только рынок Гонконга. Цена на нефть Brent поднялась до $101,6 за баррель после снижения накануне.

Основные индексы американского фондового рынка выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Протокол показал, что руководство регулятора привержено снижению инфляции. При этом они ожидают, что по итогам июльского заседания ФРС, вероятно, вновь повысит ключевую ставку на 50 или 75 базисных пунктов.

"Обсуждая потенциальные меры в рамках монетарной политики на грядущих заседаниях, участники по-прежнему полагали, что дальнейшее повышение целевого диапазона ключевой ставки будет целесообразным для достижения целей Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC)", - говорится в протоколе.

Федрезерв по итогам июньского заседания повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, рекордными темпами с 1994 года. Глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка также может быть повышена на 75 б.п.

Трейдеры также оценивали новую порцию статистических данных.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 55,3 пункта по сравнению с 55,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал более значительное снижение - до 54,3 пункта.

Акции американского производителя электромобилей Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. подорожали на 10,4% после того, как компания подтвердила целевой показатель производства электромобилей в текущем году.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) выросли на 0,7%. Компания включит сервис доставки еды Grubhub в число доступных опций для клиентов Prime в США в рамках коммерческого соглашения с нидерландской Just Eat Takeaway.com NV, владельцем сервиса.

Бумаги Tyson Foods (SPB: TSN) Inc. подешевели на 0,1%. Компания заключила соглашение о покупке долей в двух предприятиях по производству мяса птицы в Саудовской Аравии в рамках инициативы по расширению бизнеса за пределами США.

Бумаги Kornit Digital Ltd. упали на 25,7%. Производитель промышленных принтеров и других решений для печати ухудшил прогноз финансовых показателей на второй квартал.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличилось на 0,23% - до 31037,68 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 0,36% - до 3845,08 пункта.

Nasdaq Composite набрал 0,35% и составил 11361,85 пункта.

Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в четверг, исключением выступает только индекс Гонконга.

Участники рынка оценивают протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, который был опубликован накануне. Американский ЦБ тогда увеличил процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. В последний раз до этого американский ЦБ поднимал ставку на 75 б.п. в 1994 году. В мае ставка была повышена на 50 б.п.

Руководители ФРС посчитали нужным ускорить темпы повышения базовой процентной ставки в связи с ухудшением инфляционных прогнозов и сошлись во мнении о необходимости ее подъема до уровней, при которых политика Федрезерва будет ограничивать экономическую активность в США, говорится в документе.

Обсуждая возможные дальнейшие действия, участники заседания отмечали, что ФРС придется продолжить подъем ставки, чтобы добиться замедления инфляции в стране до целевого уровня в 2%. Они пришли к заключению, что увеличение ставки на 50-75 б.п. на заседании в июле "может оказаться целесообразным", отмечается в протоколе.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 МСК вырос на 1,3% на фоне повышения стоимости потребительских компаний.

Цена акций Aeon Co. взлетела на 10,5% после того, как ритейлер сообщил о росте чистой прибыли в марте-мае почти в четыре раза на фоне открытия экономики страны после COVID-19. Чистая прибыль увеличилась до 19,37 млрд иен ($142,5 млн) по сравнению с 5 млрд иен годом ранее, выручка повысилась на 2,3% - до 2,203 трлн иен. Также компания подтвердила прогноз на текущий финансовый год, согласно которому прибыль составит 25-30 млрд иен, выручка - 9 трлн иен.

Кроме того, растут котировки акций выпускающей потребительскую электронику Sony (+3,4%), производителя шин Bridgestone Corp. (+3,3%), автомобильных Nissan Motor (+2%) и Toyota Motor (+2,2%), инвестиционно-технологической Softbank Group (+1).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК поднялся на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%.

Лидерами падения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции девелопера Country Garden Holdings Co. (-2,6%), а также фармацевтических компаний Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-2,4%) и CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (-1,7%).

При этом наиболее существенно подорожали бумаги автомобильной Geely (+4,3%), производителей спортивных товаров Li Ning (+3,4%) и Anta Sports Products (+2,2%), операторов казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (+3,6%) и Sands China Ltd. (+3,4%).

Стоимость Cosco Shipping Holdings Co. выросла на 4,2%. Крупнейший в Китае контейнерный перевозчик заявил, что ожидает роста чистой прибыли по итогам первого полугодия на 74%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК поднялся на 2,2%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. взлетели на 3,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2%.

Samsung сообщила в четверг, что ожидает увеличения операционной прибыли во втором квартале на 11,4% - до 14 трлн вон ($10,7 млрд).

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:31 МСК вырос на 0,7%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,7% и 4% соответственно.

Цены на нефть поднимаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии, в результате которого сорт WTI оказался в зоне "медвежьего" тренда.

Растущие опасения, что ослабление мировой экономики приведет к сокращению спроса на нефть, толкают рынок вниз несмотря на сигналы снижения предложения энергоресурсов, отмечает агентство Bloomberg. Стоимость нефти WTI с начала этой недели упала более чем на 9%, а ее снижение с мартовского пика в $123,7 за баррель превысило 20%, что является показателем "медвежьего" тренда.

"Сейчас мы видим не рациональное поведение рынка, а панические продажи, - говорит основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Опасения рецессии могут сохраниться, но трейдеры отмахнутся от них, как только проблема дефицита поставок вновь выйдет на первый план".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в четверг составляет $101,6 за баррель, что на $0,91 (0,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты снизились в цене на $2,08 (2%), до $100,69 за баррель. В течение сессии они опускались ниже $100 за баррель впервые с апреля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $99,4 за баррель, что на $0,87 (0,88%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов опустилась на $0,97 (1%), до минимальных с апреля $98,53 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,825 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах в четверг в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают их снижения на 1,2 млн баррелей.