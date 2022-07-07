"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 10424 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Аналитик Эльза Газизова обратила внимание на то, что акционеры "ФосАгро" не утвердили дивиденд за IV квартал 2021г в размере 390 руб. на акцию (доходность 5,2%). Негативный эффект новости оказался усилен обнадеживающим заявлением Михаила Рыбникова от 16 июня о том, что выплаты за IV квартал могут быть утверждены. Также глава компании заявил об изучении вопроса о дивидендах за I полугодие 2022г. В ходе собрания также было объявлено, что совет директоров "ФосАгро" в ближайшее время рассмотрит новую рекомендацию по выплатам.

"Вероятно, речь идет как раз о дивидендах за I полугодие 2022 г., которые объединят две выплаты за I и II кварталы, - полагает Газизова. - Согласно нашим расчетам, размер дивиденда может составить около 600 руб. на акцию с привлекательной доходностью 8%, однако отмена финальных выплат за 2021г и сомнения рынка относительно будущих решений могут оказывать давление на котировки. Несмотря на ухудшившиеся настроения рынка, мы позитивно оцениваем перспективы "ФосАгро" на фоне сохранения высоких цен на удобрения и низкой вероятности прямых санкций против компании и подтверждаем рекомендацию "Покупать" с целевой ценой 10424 руб.".

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