Котировки нефти, скорее всего, закрепятся в диапазоне $107-108/барр. в четверг - BCS Express

Котировки нефти, скорее всего, закрепятся в диапазоне $107-108 за баррель Brent в четверг, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в среду продолжили снижение из-за опасений по поводу мировой рецессии. Глава МВФ не исключила, что этот сценарий может реализоваться в 2023г. Доллар США продолжал укрепляться, сигнализируя об оттоках из рисковых активов и уверенности рынка в ужесточении монетарной политики ФРС. Дополнительный удар по ценам пришел из Китая, где началась очередная волна ограничений из-за COVID-19.Между тем поставки остаются серьезно ограниченными. Экспорт казахстанской нефти может потерять до 1 млн б/с из-за закрытия трубопровода КТК. Запасы нефти в США, вероятно, сократились на прошлой неделе, что указывает на сохраняющийся дефицит", - пишет аналитик инвесткомпании.

Фьючерсы Brent завершили сессию среды около $100 за баррель. Снизу сильная зона поддержки расположена в районе $97-99. Зона $107-108 за баррель, по мнению Галактионова, может выступить зеркальным сопротивлением. Вероятно, котировки Brent на некоторое время закрепятся между этими рубежами, полагает эксперт.

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