Евробонды РФ продолжили дорожать в среду, несмотря на развернувшиеся вниз цены UST

Москва. 6 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продолжили умеренно подрастать в среду благодаря отсутствию новых негативных сообщений в отношении России. При этом цены американских казначейских обязательств (US Treasuries) перешли в середине недели к снижению в ожидании публикации в США протокола июньского заседания ФРС.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 210 базисных пунктов - до 26,91% от номинала (их доходность снизилась на 160 базисных пунктов - до 21,74% годовых). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 3 базисных пункта - до 23,78% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 20,66% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 83 базисных пункта - до 23,29% от номинала (их доходность снизилась на 127 базисных пунктов - до 50,07% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 21 базисный пункт - до 24,43% от номинала (их доходность снизилась на 22 базисных пункта - до 39,06% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 100 базисных пунктов - до 24,56% от номинала (их доходность снизилась на 97 базисных пунктов - до 32,11% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подорожали за день на 47 базисных пунктов - до 28,37% от номинала (их доходность снизилась на 148 базисных пунктов - до 89,26% годовых). Самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 33 базисных пункта, подорожав до 31,33% от номинала (его доходность снизилась на 108 базисных пунктов - до 134,63% годовых).

И лишь бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене за день на 14 базисных пунктов - до 30,03% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов - до 19,15% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 базисных пункта).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 июля находилась под влиянием таких факторов, как отсутствие новых негативных сообщений в отношении России, в частности касательно статуса РФ в качестве заемщика, с одной стороны, и снижающиеся в цене US Treasuries, с другой стороны. При этом ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, остается нестабильной.

Глобальные инвесторы ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв по итогам июньского заседания повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, рекордными темпами с 1994 года. Глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка также может быть повышена на 75 базисных пунктов. ФРС опубликует протокол заседания от 14-15 июня в 21:00 МСК.

Участники рынка по-прежнему опасаются начала рецессии в США в ближайшее время на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Они надеются получить новые сигналы о состоянии американской экономики из важных статданных, которые будут обнародованы на этой неделе.

В свою очередь цены на нефть опустились ниже $100 за баррель в ходе торгов в среду вечером на опасениях инвесторов по поводу падения спроса из-за нависшей угрозы экономической рецессии. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 мск подешевели на 3,36% - до $99,32 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 3,77% - до $95,75 за баррель. Во вторник Brent рухнула в цене на 9,5%, до минимума с 10 мая, а WTI - на 8,2%, обновив минимум с 25 апреля. Сейчас нефтяные котировки находятся на уровнях 19 апреля.