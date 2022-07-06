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06 июля 2022 года 19:45

Рынок акций РФ завершил торги снижением к 2220п по индексу Мосбиржи во главе с Русалом

Москва. 6 июля. Рынок акций РФ завершил торги в среду снижением индексов на фоне отката цен на нефть (Brent просела ниже $100 за баррель), индекс Мосбиржи опустился в район 2220 пунктов во главе с бумагами "Русала" и "Аэрофлота", откат сдерживался ослаблением рубля на ожиданиях действий российских монетарных властей по нормализации курса.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2221,88 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1101,64 пункта (-3,9%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 4,1%.

Доллар вырос до 63,57 рубля (+2,42 рубля), максимум сессии - 64,95 руб./$1.

Подешевели акции UC Rusal (-3,3%), "Аэрофлота" (-3,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3%), OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), Сбербанка (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в среду сохранил разнонаправленность движения blue chips, индекс МосБиржи смог удержать позиции выше 2200 пунктов во многом благодаря ослаблению рубля, что поддержало акции экспортеров. Вместе с тем, стоимость нефти Brent отступила ниже $100 за баррель, сырьевые товары остаются под давлением растущего доллара, индекс DXY обновляет многолетние вершины вблизи 107 пунктов. Аппетит к рисковым активам подавлен опасениями замедления роста мировой экономики вкупе с ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ.

Вышедшая в среду экономическая статистика США (июньские индекс деловой активности PMI в секторе услуг и индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, а также число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за май) оказалась лучше прогнозов. Тем не менее, инвесторы с настороженностью ждут сигналов ФРС - вечером выйдут протоколы июньского заседания регулятора. В четверг ЕЦБ также обнародует протокол последнего заседания по монетарной политике. Индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в пределах 2180-2280 пунктов, полагает Бахтин.

По словам начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, на фоне ослабления рубля выросли акции нефтяников и сталеваров.

Индекс МосБиржи утром поднимался выше 2250 пунктов, предприняв попытку вырваться вверх из диапазона 2200-2250 пунктов, в котором он пребывал с 30 июня, когда разочарование отказом акционеров "Газпрома" утвердить рекомендованные советом директоров дивиденды привело к резкому падению рынка. Однако к вечеру среды "бычий" настрой угас, спекулянты предпочли зафиксировать прибыль на фоне просевшей нефти.

В Европе оптимизм инвесторов сдерживается опасениями по поводу дефицита поставок газа из России, что может спровоцировать энергетический кризис в регионе. Если Россия после завершения технического обслуживания "Северного потока" не возобновит штатные поставки, это может спровоцировать глубокую рецессию в Европе.

Снижение нефти также отражает растущие опасения по поводу глобальной рецессии, что может сократить спрос на сырье. В этом случае цены Brent выше $100 за баррель выглядят излишне оптимистично. С другой стороны, падение последних дней выглядит слишком эмоциональным. Европа планирует к концу года сократить покупки российской нефти на 90%, а также сформировать (что довольно сложно) механизм ограничения предельной цены покупки российского "черного золота". Это подразумевает, что производство в России сократится. При таком раскладе цены могут в ближайшие месяцы оставаться относительно высокими, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рублевом рынке акций происходит краткосрочная ребалансировка сил. С технической точки зрения стремительное ослабление рубля увело его в зону краткосрочной перепроданности, в связи с чем инвесторы стремились зафиксировать позиции у важных уровней. Пока же нисходящее движение российской валюты укладывается в рамки краткосрочной коррекции. Рассчитывать на ее продолжение имеет смысл выше уровня 55,5 руб./$1 (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Откат доллара ниже 55,5 руб./$1 может вызвать новый виток укрепления рубля.

Акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) и "Русала" скорректировались вниз после сильного роста накануне на фоне дивидендных и корпоративных новостей. Нефть снижается на фоне перспектив более ограниченного спроса. Еженедельный отчет Минэнерго США будет опубликован в четверг в связи с дополнительным выходным днем в стране в начале этой недели.

Для индекса МосБиржи краткосрочным сопротивлением выступает уровень 2270 пунктов, индекс РТС опустился ниже поддержки 1130 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Российские индексы пытаются нащупать базу для возобновления повышения, но в ближайшие дни рынку придется столкнуться с дивидендными "гэпами" по мере закрытия реестров акционеров под выплаты, отмечает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, новые вспышки заражения COVID-19 в Европе и Китае усиливают опасения относительно возможной рецессии, вызванные ожиданием ускоренного подъема ставок на фоне высокой инфляции. Так, Китай проводит новое масштабное тестирование на COVID-19 в Шанхае, а количество городов в КНР, ограничивающих местное передвижение, увеличилось до 11, что вызывает беспокойство относительно восстановления темпов роста экономики КНР.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, южнокорейский Kospi упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%) на фоне известий о новом росте заболеваемости коронавирусом в Китае, подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 1,2-2%), но вернулись к снижению Штаты (индексы теряют по 0,4%).

Китай сообщил о существенном увеличении случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю, причем в последние дни число новых заболевших составляет несколько сотен в сутки, пишет MarketWatch.

Ограничения на перемещения введены в 11 китайских городах, на которые приходится около 15% ВВП Китая, отмечают аналитики Nomura. Власти Шанхая снова начали массовое тестирование жителей города после вспышки в караоке, пишут западные СМИ.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 55,3 пункта по сравнению с 55,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал более значительное снижение - до 54,3 пункта.

На нефтяном рынке вечером в среду цены снижаются после локальной дневной коррекции, на рынке сохраняются опасения сокращения спроса в случае глобального экономического спада.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $99,69 за баррель (-3% и -9,5% во вторник), августовская цена WTI - $96,19 за баррель (-3,3% и -8,2% накануне).

Министр иностранных дел Венгрии (член НАТО) Петер Сийярто заявил в интервью телеканалу CNN, что в ближайшие несколько лет Венгрия физически не сможет найти замену нефти и газу из РФ. "Вопрос в том, можем ли мы заменить российские газ и нефть для работы в стране. В настоящий момент наш ответ - "нет". Не потому, что мы не хотим, а потому, что это физически невозможно", - сказал Сийярто.

Инвесторы закладывают в рынок возможность рецессии в глобальной экономике в результате ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, игнорируя сигналы физического сокращения предложения нефти, отмечает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (-17,2%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-6,8%), акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-5,6%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-4,4%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+8,1% и +9,6% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+7,6%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+7,2%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+4,5%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+3,8%), EMC (MOEX: GEMC) (+3,7%), Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,5%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,03 млрд рублей (из них 16,54 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,37 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,44 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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