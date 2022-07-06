Рубль завершил торги снижением к доллару и евро, но сумел отскочить от месячных минимумов в отсутствие важных новостей

Москва. 6 июля. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов среды, рубль упал к бивалютной корзине в отсутствие важных новостных поводов относительно действий правительства РФ по нормализации курса.

Курс доллара США составил 63,35 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,2 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 64 руб. впервые с 30 мая. Евро стоил 64,77 руб./EUR1, подорожав на 1,17 рубля. Ранее евро рос выше 66 руб. впервые с 3 июня. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,7 рубля - до 63,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снизился к доллару и евро по итогам среды, при этом сумел отыграть значительную часть потерь первой половины дня. Участники рынка сократили активность в отсутствие важных новостей относительно дальнейших планов правительства РФ по нормализации курса "перекупленного" рубля.

Указом президента РФ "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ" размер репатриации валютной выручки приравняли к уровню обязательной продажи валюты. Документ накануне вечером был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

О готовности отменить репатриацию валютной выручки в конце июня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отметив, что для этого ее приравняют к обнуленной обязательной продаже этой выручки. О фактической отмене репатриации экспортной выручки за счет ее привязки к обнуленной обязательной продаже ранее заявлял и первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

В ответ на санкции РФ ввела ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки. Позже планку опустили до 50%. С 6 июня экспортерам разрешили получать валютную выручку на свои зарубежные счета, а с 10 июня норматив обязательной продажи был обнулен решением правкомиссии.

Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. Изменения вносятся в статью 29 закона о банках и банковской деятельности. Она регулирует процентные ставки по депозитам, кредитам и комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации.

"Одновременно с начислением процентов договором банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, по которому вкладчиком является юридическое лицо, может быть предусмотрено взимание кредитной организацией комиссионного вознаграждения, подлежащего списанию со счета, на который внесен вклад. Размер указанного комиссионного вознаграждения может превышать размер процентов на всю сумму вклада, выплачиваемых кредитной организацией по такому договору банковского вклада (депозита)", - говорится в принятом документе.

Уточняется, что действие данного положения распространяется на вклады, открытые до вступления закона в силу.

Разница в динамике рубля к доллару и евро обусловлена ситуацией на рынке Forex, где евро обновил минимум с 2002 года, опустившись ниже $1,02. Евро слабеет к доллару в связи с растущими опасениями, что европейская экономика окажется в рецессии из-за подъема цен на энергоносители в результате сокращения поставок российского газа, пишет Dow Jones. По мнению некоторых аналитиков, курс евро продолжит опускаться, пока не достигнет паритета в паре с долларом, если проблема подъема цен на газ не будет решена.

Цены на нефть опустились ниже $100 за баррель в ходе торгов в среду вечером из-за роста доллара и на опасениях инвесторов по поводу падения спроса из-за нависшей угрозы экономической рецессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК составляет $99,27 за баррель, что на 3,41% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,8 за баррель, что на 3,72% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Во вторник Brent рухнула в цене на 9,5%, до минимума с 10 мая, а котировки WTI упали на 8,2%, обновив минимум с 25 апреля.

Инвесторы закладывают в рынок возможность рецессии в глобальной экономике в результате ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, игнорируя сигналы физического сокращения предложения нефти, отмечает агентство Bloomberg.

В Китае, который восстанавливается после снятия карантинных ограничений, спрос на энергоносители начал расти, отмечают источники Bloomberg. Потребление бензина и дизельного топлива в стране в июне, по их данным, приблизилось к 90% от уровней июня 2019 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта снижается против евро и активно дешевеет к доллару США, при этом рост курса доллара к рублю по итогам вторника превысил 10% и стал максимальным с 9 марта, когда российская валюта находилась вблизи исторических минимумов по отношению к доллару. "Удешевление рубля происходило на фоне снижения цен на нефть - ближайший фьючерс на Brent по итогам вторника снизился в цене на 9,45%, что также является максимальным дневным снижением с 9 марта. Сегодня нефтяные котировки продолжают снижаться, вечером цена на сентябрьский фьючерс Brent опустилась ниже $100 за баррель. На динамику российской валюты могут влиять ожидания относительно действий российских властей по сдерживанию укрепления рубля. О возможности проведения интервенций глава Минфина говорил еще на прошлой неделе, однако какой-либо конкретики относительно подобных мер с того момента озвучено не было. При этом объем торгов в паре рубля с юанем на "Московской бирже" по итогам вторника стал рекордным, а в среду также находится выше среднего. Если говорить о зарубежных событиях, сегодня вечером должна состояться публикация протоколов июньского заседания FOMC. На фоне ожиданий дальнейшего ужесточения политики регулятором США доллар продолжает укрепляться к другим валютам. Индекс доллара DXY в среду обновил максимум с декабря 2002 года, поднявшись выше 107 пунктов", - отмечает Беспалов.

"На старте сессии рубль резко снизился, вновь переписав месячный минимум. Доллар приближался к 65 руб., евро - к 66,65 руб., но вскоре валютные пары резко сдали позиции, растеряв почти все дневные достижения. К текущему моменту доллар вернулся в хороший плюс, евро выглядит более слабо из-за снижения европейской валюты на мировом рынке. Вероятно, первая волна покупателей валюты насытилась, а многие спекулянты уже фиксируют большую и быструю прибыль, полученную в результате стремительного роста валют к рублю. В то же время вряд ли сейчас баланс валютного спроса и предложения существенно изменился в сторону преобладания покупателей. В последние сессии по большей части спрос мог быть обеспечен спекулятивным интересом на фоне заявлений властей о подготовке новых мер по ослаблению рубля. Тем не менее предыдущие шаги по ослаблению валютного контроля вместе с постепенным восстановлением импорта могли привести к появлению спроса на инвалюту и ослаблению предложения, что обеспечило перелом устойчивого тренда по укреплению рубля", - отмечает аналитик по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 июля на 4,3992 рубля, до 62,911 руб./$1, и увеличил курс евро на 4,1642 рубля, до 64,326зае руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 3,9684 рубля по отношению ко вторнику и составил 62,9152 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 3,6396 рубля и составил 62,9644 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 607,846 млн, из которых $1 млрд 438,996 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 168,85 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 4,9064 рубля, до 64,3787 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 3,6912 рубля, до 64,3229 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 168,042 млн, из которых EUR385,065 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR782,977 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, повысилась на 2 б.п. - до 9,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 9,58% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 9,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 4 б.п. - до 9,64% годовых.