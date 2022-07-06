Sber CIB рекомендует к покупке выпуски ОФЗ с фиксированным купоном серий 26230 и 26236, говорится в комментарии инвестбанка.

Аналитики Sber CIB считают привлекательными ОФЗ с фиксированным купоном со сроком погашения свыше 5 лет, с целью по доходности - 8%. Это бумаги ОФЗ-26230 и ОФЗ-26236. "С начала марта доходности на рынке ОФЗ сильно снизились благодаря замедлению инфляции и снижению ставки ЦБ, но как считают аналитики, госбонды до сих пор интересны. Наша новая инвестиционная стратегия на облигационном рынке предполагает, что большую часть вложений в облигации должны занимать бумаги с фиксированным купоном", - пишут они.

Сейчас почти вся кривая ОФЗ с фиксированным купоном находится в диапазоне 8,7-9%, указывают эксперты. Рынок недооценивает масштаб понижения ставок в России. Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до 7,5% к концу года, а к 2024г ставка может опуститься до 6%. Хотя Банк России и заявил о переходе к "тонкой настройке" цикла снижения ставок, это не исключает возможного снижения ставки на 100 б.п. в июле - до 8,5%.

"Инфляция в июне, судя по недельным данным, была отрицательной - пока ситуация развивается в соответствии с оптимистичным сценарием ЦБ, который допускает снижение ключевой ставки ниже 7,5% в этом году. Склонность к сбережению остаётся на высоком уровне, а рубль - относительно крепким, что не создаёт препятствий для дальнейшего смягчения политики", - отмечают стратеги Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.