"Финам" рекомендует покупать акции Darden Restaurants с целью $142,96

"Финам" рекомендует покупать акции Darden Restaurants с целевой ценой $142,96 за штуку на июль 2023г, что предполагает потенциал роста 20,6% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Darden Restaurants по итогам 2022 ф. г. улучшил рентабельность чистой прибыли по сравнению с "докоронавирусным" 2019 ф. г., несмотря на стратегию повышения цен темпами ниже инфляции. Подобная стратегия нацелена на усиление ценностного предложения и удержание трафика. В текущем году сеть продолжит действовать по этой стратегии и не будет переносить инфляцию на покупателей, при этом более высокое увеличение цен ожидается в заведениях сети, где гости менее чувствительны к росту цен, например в ресторанах высокой кухни", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Darden Restaurants управляет сетями ресторанов под 8 брендами в различных ценовых категориях и для разных событий, крупнейший представитель отрасли ресторанов с полным обслуживанием.

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