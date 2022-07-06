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06 июля 2022 года 18:22
"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России
Эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Детского мира" и убрав бумаги "Сургутнефтегаза", сообщается в комментарии. Текущий состав топ-10 акций России: "Детский мир", Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "ГК ПИК", "Магнит", "Сегежа", "ФосАгро", "Интер РАО", "Татнефть". "Мы увеличиваем экспозицию на внутренние сектора, учитывая сохранение крепкого рубля. Добавляем акции "Детского мира" на ожиданиях восстановления темпов роста выручки компании в ближайших кварталах за счет улучшения динамики продаж на фоне сезонного роста спроса (летний период, подготовка к школе) и роста среднего чека на фоне инфляции. Дополнительным фактором поддержки продаж может стать повышение в июне социальных выплат", - пишут эксперты телеграм-канала. Также они исключили привилегированные акции "Сургутнефтегаз" после одобрения годовых дивидендов на ГОСА (13,2% дивидендная доходность). Исходя из текущего курса доллара, дивиденды по "префам" за 2022г могут быть на уровне дивидендов по обыкновенным акциям, дивдоходность - около 2,2%. При курсе доллара 70 руб./$1 на конец 2022га дивидендная доходность "префов" "Сургутнефтегаза" - 7,3%, что ниже дивидендной доходности рынка (около 9%), отмечается в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП10-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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06 июля 2022 года 19:48
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.06 июля 2022 года 19:45
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.06 июля 2022 года 19:40
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.06 июля 2022 года 19:00
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.06 июля 2022 года 18:34
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.06 июля 2022 года 18:02
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.06 июля 2022 года 17:30
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 70 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,7%, стоп-приказ: 50,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. На взгляд экспертов, потенциальная... читать дальше
.06 июля 2022 года 17:05
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.06 июля 2022 года 15:41
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.06 июля 2022 года 15:10
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Покупка еврооблигаций попавших под санкции российских компаний является в настоящее время оптимальным вариантом инвестирования валюты, полагает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин. Эксперт напоминает, что после разрыва взаимоотношений между европейской системой... читать дальше
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