Котировки нефти в июле снова нацелятся на отметку $125/барр. - Sber CIB

Котировки нефти в июле снова нацелятся на отметку $125 за баррель Brent, отмечается в комментарии Sber CIB.

Аналитики полагают, что в июле котировки Brent снова нацелятся на отметку $125 за баррель из-за дефицита предложения, а в августе начнут корректироваться на фоне планов ОПЕК максимизировать добычу и опасений относительно глобальной рецессии.

Также эксперты Sber CIB отмечают, что на фоне ужесточения монетарной политики ФРС США цены на золото имеют тенденцию к снижению и, вероятно, продолжат отступать в III квартале 2022г. Аналитики ожидают, что средняя цена за квартал составит $1830 за унцию.

"Давление со стороны инвестиционного спроса может ослабить оптимизм от потенциального роста потребления металлов. Средняя цена платины, вероятно, составит $980 за унцию, а палладия - $1900 за унцию в третьем квартале", - прогнозируют стратеги инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.