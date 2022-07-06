Рубль отскочил от месячных минимумов, отыграл существенную часть утренних потерь к доллару и евро в отсутствие важных новостных поводов

Москва. 6 июля. Доллар США и евро растеряли значительную часть утреннего роста и отошли от достигнутых ранее максимальных более чем за месяц отметок на "Московской бирже" в ходе волатильных торгов среды. Рубль днем отыграл существенную часть потерь и лишь немного дешевеет к бивалютной корзине в отсутствие важных новостных поводов относительно действий правительства РФ по нормализации курса.

Курс доллара США составил 62,66 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,5 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 64 руб. впервые с 30 мая. Евро стоил 63,73 руб./EUR1, подорожав на 13,25 копейки. Ранее евро рос выше 66 руб. впервые с 3 июня. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 88,7 копейки - до 63,14 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл существенную часть утренних потерь к доллару и евро и лишь умеренно дешевеет в обеих парах. Участники рынка сократили активность в отсутствие важных новостей относительно планов правительства РФ по нормализации курса "перекупленного" рубля. Разница в динамике рубля к доллару и евро обусловлена ситуацией на рынке Forex, где евро обновил минимум с декабря 2002 года, опустившись ниже $1,02.

Евро слабеет к доллару в связи с растущими опасениями, что европейская экономика окажется в рецессии из-за подъема цен на энергоносители в результате сокращения поставок российского газа, пишет Dow Jones. По мнению некоторых аналитиков, курс евро продолжит опускаться, пока не достигнет паритета в паре с долларом, если проблема подъема цен на газ не будет решена.

Указом президента РФ "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ" размер репатриации валютной выручки приравняли к уровню обязательной продажи валюты. Документ накануне вечером был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

О готовности отменить репатриацию валютной выручки в конце июня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отметив, что для этого ее приравняют к обнуленной обязательной продаже этой выручки. О фактической отмене репатриации экспортной выручки за счет ее привязки к обнуленной обязательной продаже ранее заявлял и первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

В ответ на санкции РФ ввела ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки. Позже планку опустили до 50%. С 6 июня экспортерам разрешили получать валютную выручку на свои зарубежные счета, а с 10 июня норматив обязательной продажи был обнулен решением правкомиссии.

Цены на нефть растут в среду после резкого снижения накануне из-за укрепления доллара и новой волны опасений, что спрос на энергоресурсы сократится в случае глобального экономического спада.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составляет $104,41 за баррель, что на 1,6% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $100,3 за баррель, что на 0,8% выше итогового значения предыдущей сессии.

Во вторник Brent рухнула в цене на 9,5%, до минимума с 10 мая, а котировки WTI упали на 8,2%, обновив минимум с 25 апреля.

Инвесторы закладывают в рынок возможность рецессии в глобальной экономике в результате ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, игнорируя сигналы физического сокращения предложения нефти, отмечает агентство Bloomberg.

В Китае, который восстанавливается после снятия карантинных ограничений, спрос на энергоносители начал расти, отмечают источники Bloomberg. Потребление бензина и дизельного топлива в стране в июне, по их данным, приблизилось к 90% от уровней июня 2019 года.

"На локальном валютном рынке доллар и евро в среду после открытия обновили очередные максимумы (64,95 по долл. и 66,65 по евро), после чего немного скорректировались и к середине дня существенных изменений не демонстрировали. За последнюю неделю евро на российском рынке прибавил почти 25%, а доллар - 20%. С конца июня новостной фон на внутреннем рынке заметно ухудшился для рубля, прежде всего, из-за риторики официальных представителей финансово-экономического блока РФ в отношении мер по сдерживанию российской валюты от чрезмерного укрепления. Однако резкое ослабление рубля с конца прошлой недели объективно согласуется с риторикой лишь косвенно: пока никаких мер рынок так и не увидел, да и инструментарий правительства по сдерживанию курса выглядит ограниченным", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль дешевеет четвертую сессию подряд, причем несет потери довольно интенсивно. (. . .) Так, с конца прошлой недели котировки, оттолкнувшись от многолетних минимумов, вернулись к уровням конца мая и, похоже, настроены на дальнейшее восстановление. Помимо нарастающих опасений валютной интервенции со стороны властей, дополнительное давление на "россиянина" оказывает агрессивное укрепление доллара, который вчера обновил многолетние максимумы против корзины основных валют. Также отчасти сказывается обвал нефтяных цен, потерявших за день порядка 10% из-за волны страхов по поводу рецессии, прокатившейся по мировым площадкам", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, повысилась на 2 б.п. - до 9,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 9,58% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 9,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 4 б.п. - до 9,64% годовых.