"Финам" рекомендует покупать акции Charles River Laboratories International с целью $319,1 за штуку на июля 2023г, что предполагает потенциал роста 43,3%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Charles River Laboratories International - относительно малоизвестная компания сектора здравоохранения, которая играет важную роль в новых разработках и медицинских открытиях. Без ее продуктов и услуг не обходится создание подавляющего большинства новых фармацевтических и биотехнологических препаратов в США. Биофармкомпании буквально встают в очередь за специально разводимыми мышами, крысами и прочими продуктами и сервисами Charles River Laboratories, и компания обеспечена заказами как минимум на год вперед. Стабильный рост спроса на продукцию и высокотехнологичные услуги Charles River в обозримой перспективе практически обеспечен", - пишет аналитик Зарина Саидова.

Charles River Laboratories International - компания сектора здравоохранения, предоставляющая услуги и продукцию для биофармацевтической отрасли на контрактной основе. Ее услуги и товары заказывают фармкомпании и биотехнологи из США, Европы, Канады и стран Азии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.