Вероятно плавное ослабление рубля к концу года - Райффайзенбанк

Вероятно плавное ослабление рубля к концу года, полагает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

"Резкое ослабление рубля последних дней вряд ли сейчас выглядит устойчивым: сильный внешнеторговый профицит (поддерживаемый, с одной стороны, высокими ценами на экспортные товары, а с другой - существенными трудностями для импортеров) как минимум еще несколько месяцев будет оставаться главным фундаментальным фактором поддержки российской валюты (мы ожидаем естественного снижения профицита лишь к концу года, что может поспособствовать ослаблению рубля до 70-80 руб./$1). Поддержать рубль в перспективе до конца месяца может и выплата дивидендов некоторыми крупными компаниями (которые, возможно, предпочтут использовать для этого конверсию валютной выручки). При этом мы также не ждем заметных новых инициатив по либерализации валютного контроля - в частности, не предвидим послаблений для нерезидентов", - пишет эксперт банка.

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