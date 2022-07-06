Снижение реального ВВП США может ускориться во II квартале - "Открытие Инвестиции"

Снижение реального ВВП США может ускориться во II квартале, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Иван Авсейко.

"Модель GDPNow ФРБ Атланты, используемая для оценки динамики реального ВВП США, указала на перспективы снижения ВВП США во II кв. на 2,1% в годовом выражении по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне -1,0%. В случае реализации это будет еще большее сокращение по сравнению с I кв., когда реальный ВВП сократился на 1,6% в годовом выражении. Тут можно вспомнить, что последовательные два квартала отрицательного роста ВВП определяются как техническая рецессия. Хотя GDPNow не является официальным прогнозом ФРБ Атланты, модель формируется на основе доступных экономических данных за текущий измеряемый квартал и основана исключительно на математических результатах без субъективных корректировок", - пишет эксперт.

По мнению Авсейко, на ухудшение экономической ситуации указывают и июньские данные по производству, которые продолжают снижаться на фоне сохраняющихся ограничений в цепочке поставок, а также сокращения новых заказов. При этом эксперт подчеркивает отметить, что в последнее время инвесторы начинают проявлять спрос на длинные облигации (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF прибавил 5% за последние 5 дней), а кривая доходностей UST снова на грани инверсии, что может указывать на все более осязаемую ставку рынка на рецессию в экономике США.

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