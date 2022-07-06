Покупка евробондов попавших под санкции российских эмитентов - оптимальный вариант инвестирования валюты - Инвестбанк Синара

Покупка еврооблигаций попавших под санкции российских компаний является в настоящее время оптимальным вариантом инвестирования валюты, полагает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

Эксперт напоминает, что после разрыва взаимоотношений между европейской системой Euroclear и российским Национальным расчетным депозитарием рынок еврооблигаций российских эмитентов разделился на "офшорный" и "оншорный". Бумаги, хранящиеся в западных депозитариях, стали торговаться значительно дешевле, поскольку вероятность получения по ним дохода резко снизилась.

"Рубль в настоящее время чрезмерно укрепился, и к концу года мы ожидаем его ослабления до 75 руб./$1. Поэтому мы не считаем целесообразным конвертировать валюту в рубли по текущему курсу, а одним из оптимальных инструментов для размещения валюты нам представляются еврооблигации российских компаний", - пишет Афонин.

На взгляд аналитика, оптимальным вариантом инвестирования валюты может стать покупка хранящихся в НРД еврооблигаций российских эмитентов, которые попали под санкции: "Доходность таких бумаг менее привлекательная в сравнении с "офшорным" рынком, однако вероятность получения выплат по ним значительно выше. У компаний, находящихся под санкциями, не остается вариантов осуществления выплат по еврооблигациям, кроме как проводить платежи в рублях. К числу таких компаний относятся, например, попавшие под блокирующие санкции Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Совкомбанк, Альфа-банк, "Северсталь", "РЖД", "ГТЛК" и "АЛРОСА".

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