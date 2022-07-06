S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3800-3850п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3800-3850 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение в рамках нисходящего тренда. RSI находится в нейтральной зоне. MACD не подает определенных сигналов к смене текущей динамики. Возможен переход индекса широкого рынка к консолидации в узком коридоре. Ближайшая поддержка расположена в диапазоне 3600-3660 пунктов", - отмечают эксперты.

Инвесторы продолжают отслеживать момент пика инфляции, подчеркивается в комментарии. Падение нефти и прочих сырьевых товаров из-за опасений рецессии в ходе торгов вторника, возможно, было воспринято участниками рынка как сигнал к замедлению роста цен. В совокупности со снижением доходностей государственных облигаций это вызвало активный спрос на акции высокотехнологичных компаний.

"США и Китай провели переговоры после анонсированной Белым домом возможности отменить некоторые торговые сборы с китайских товаров, - обращают внимание аналитики инвесткомпании. - Снижение или отмена пошлин на импорт из КНР способны замедлить рост цен на потребительские товары в США. Однако более актуальной на предстоящих торгах может стать тема вероятности рецессии. Если именно этот фактор окажется в фокусе внимания участников рынка, дальнейший рост рисковых активов будет ограничен. Последний прогноз Bloomberg Economics оценивает вероятность рецессии в США в следующем году в 38%. Еще одним значимым сигналом грядущего экономического спада стало формирование в третий раз с начала года отрицательного спреда между доходностью десяти- и двухлетних казначейских облигаций".

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