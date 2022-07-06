BCS Express снизил прогнозную цену акций DoorDash до $57

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций DoorDash с $73 до $57 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы полагаем, что премия, с которой торгуются акции компании DoorDash (Forward EV/S 3,4x) в сравнении с ближайшими аналогами в виде Uber (EV/S 1,5x) и Lyft (0,7x) не оправдана, так как у DoorDash хуже показатели ожидаемого роста выручки и маржинальности. Как итог, мы подтверждаем рекомендацию "overvalued" и снижаем целевую цену с $73 до $57 (потенциал падения составляет 16%) на срок 1 год на фоне повышения безрисковой ставки в прогнозе и снижения рыночных мультипликаторов", - пишут эксперты.

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