"Финам" повысил рекомендацию для бумаг United States Natural Gas Fund до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для бумаг United States Natural Gas Fund LP с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Учитывая потенциально полное восстановление работы оборудования по загрузке СПГ на танкеры и рост спроса на американский газ в Европе, вполне вероятен сценарий возвращения котировок фонда до $25 за акцию в течение 12 месяцев. Таким образом, мы меняем рекомендацию с "держать" до "покупать", - указывает эксперт Андрей Маслов.

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