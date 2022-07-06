Фундаментальных факторов для дальнейшего ослабления рубля пока нет - Инвестбанк Синара

Фундаментальных факторов для дальнейшего ослабления отечественной валюты в настоящее время нет, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Мы не видим фундаментальных факторов для дальнейшего ослабления отечественной валюты. В скором времени на рынок вернутся экспортеры. Нынешняя ситуация напоминает период 24-30 мая, когда курс рубля снизился на 20% без каких-либо фундаментальных причин. Тогда рубль почти сразу укрепился, более чем отыграв резкое ослабление. Также отметим, что в конце июля ожидается уплата налогов экспортерами в значительных размерах, как и дополнительные потоки дивидендов ("Сургутнефтегаз"). Это говорит в пользу укрепления рубля в ближайшие недели", - пишет эксперт в обзоре.

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