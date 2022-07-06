Цены на газ и нефть могут сохранять разнонаправленное движение - "Мои Инвестиции"

Цены на газ и нефть могут сохранять разнонаправленное движение, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Несмотря на одобрение увеличения использования угольных электростанций, при сохранении потоков газа из России на текущих уровнях Европе потребуется сократить потребление электроэнергии и отопления в зимние месяцы. Это может привести к остановкам промышленных предприятий. Реализация такого сценария приведет к рецессии в Европе, которая, скорее всего, перейдет в глобальную. Следовательно, произойдет снижение спроса на нефтепродукты. Цены на газ и нефть могут сохранять разнонаправленное движение, а размер этого расхождения зависит от оценки рынком вероятности и глубины рецессии", - указывают эксперты в комментарии.

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