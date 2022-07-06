.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром продолжил рост, индекс МосБиржи превысил 2260п на ослаблении рубля
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ мае составило 1,7%
В мае снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,7% после снижения на 1,6% в апреле, сообщил Росстат. В январе-мае показатель повысился на 2,8%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение на 2,8%
 
Продажи автомобилей в РФ в июне упали в 5,6 раза - АЕБ
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне 2022 года упали на 82%, или в 5,6 раза, - до 27,761 тыс. машин по сравнению с 154,553 тыс. в июне 2021 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. Как ранее...
 
Рынок жилья так и не восстановился после кризиса
Рынок жилья в РФ, несмотря на снижение ставок по льготной ипотеке, так и не восстановился от кризиса. В частности, в Московском регионе было продано в 2 раза меньше квартир, чем годом ранее, пишут "Ведомости". В июне 2022 г. в Москве и Московской...
 
Госдума хочет запретить прописки больше одного человека на 6 кв. м
В Госдуме готовят закон о запрете прописки больше одного человека на 6 кв. метров - если это не родственники. Норма нужна для борьбы с "резиновыми квартирами", сообщили "Известиям" в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Депутаты направили письмо...
 
06 июля 2022 года 11:35

Рынок акций РФ утром продолжил рост, индекс МосБиржи превысил 2260п на ослаблении рубля

Москва. 6 июля. Рынок акций РФ утром в среду продолжает подъем по индексу МосБиржи, превысившему 2260 пунктов за счет ослабления рубля на ожиданиях действий российских монетарных властей по нормализации курса, а также на фоне отскока фондовых площадок в Европе; лидируют акции "Магнитогорского металлургического комбината".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2260,06 пункта (+1,5%), индекс РТС снизился до 1134,47 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,1%.

Доллар вырос до 62,55 рубля (+1,4 рубля), максимум сессии - 64,95 руб./$1.

Подорожали акции "ММК" (+4,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,8%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+2,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6% и +1,6% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду неоднозначный: цены на нефть растут после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках смешанные (упал Китай на фоне очередной вспышки числа зараженных коронавирусом и новых ограничений в Шанхае, но растет Европа).

В России последний день с дивидендами за 2021 год можно купить акции компаний "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD), "Газпром нефть", "Татнефть" и "РусГидро".

На нефтяном рынке преобладают опасения более ограниченного спроса на сырье, из-за чего котировки падали до минимумов с конца апреля. В среду нефть приостановила снижение у поддержек $102,50 и $98,50 за баррель Brent и WTI соответственно (в том числе нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Среднесрочный восходящий тренд на рынке теперь находится под вопросом. В ближайшие сессии фьючерсы вполне могут вернуться к снижению и опуститься в район нижних полос Боллинджера недельных графиков ($98 и $93 соответственно). ОПЕК при этом лишилась своего генерального секретаря Мухаммеда Баркиндо, который скончался на 64-м году жизни и еще накануне предупреждал о рисках опрометчивого отказа от углеводородов, отмечает Кожухова.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), ослабление рубля можно объяснить коррекцией после окончания налогового периода, что усиливается ожиданиями действий правительства РФ по сдерживанию укрепления рубля. Отдельно более слабому рублю способствует постепенное наращивание импорта, о котором накануне сообщил глава Минэкономразвития. Дальнейшая динамика рубля во многом будет зависеть от конкретных действий, которые предложат российские власти, если они покажутся рынку недостаточными, то курс доллара может вернуться к 61 руб./$1, полагают эксперты банка.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, участники мирового рынка вновь стали беспокоиться из-за роста новых случаев COVID-19 в европейских странах, в частности, во Франции и Италии. Также сохраняется нервозность инвесторов перед публикацией в среду протоколов июньского заседания Федрезерва, на котором регулятор повысил ключевую ставку на 75 б.п. В протоколах можно найти больше объяснений по ужесточению денежно-кредитной политики, что позволяет оценить дальнейшую траекторию роста ставки.

На рынке акций РФ отскок вверх акций "Газпрома" носит временный характер. Из-за навеса продавцов, которые, вероятно, ждут некоторого восстановления, чтобы закрыть позиции с меньшим убытком, бумаги компании могут продолжить снижаться. Ослабевший рубль поддержит бумаги экспортных компаний, а для индекса МосБиржи актуальным диапазоном в среду станет коридор 2200-2250 пунктов, полагает Соловьев.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, падение нефти накануне можно объяснить только рисками для спроса из-за ожидаемой мировой рецессии.

После столь сильного снижения волне логично в среду наблюдается отскок. При этом зона $107-108 за баррель Brent теперь выступает "зеркальным" сопротивлением. Снизу сильная зона поддержки расположена в районе $97-99 за баррель. Вероятно, котировки Brent на некоторое время закрепятся в этом диапазоне.

На фоне рекордной инфляции мировые регуляторы повышают процентные ставки, что оказывает негативный эффект на мировую экономику. Это создает риски для спроса на топливо, который тесно коррелирует с деловой активностью. Чем хуже выходит макростатистика и чем жестче риторика ФРС США, тем хуже прогнозы по спросу на нефть и сильнее давление на цены.

Аналитики Citigroup допустили падение цен на нефть до $65 за баррель к концу 2022 года и до $45 за баррель к концу 2023 года. По их мнению, такие цифры справедливы в сценарии полноценной экономической рецессии, которая может привести к разрушению спроса. Между тем, Citi пока не ожидает рецессии в экономике США в отличие от многих других банков, отмечает Галактионов.

В США индексы акций, падавшие в ходе торгов накануне более чем на 2%, завершили сессию с разнонаправленными изменениями: просел Dow Jones (-0,4%), подрос S&P 500 (+0,2%) и подскочил Nasdaq (+1,8%).

Участники рынка по-прежнему опасаются начала рецессии в США в ближайшее время на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Они надеются получить новые сигналы о состоянии американской экономики из важных статданных, которые будут обнародованы на этой неделе, включая отчет по рынку труда, а также ждут публикации протокола июньского заседания ФРС.

Определенную поддержку рынку оказали сообщения о том, что президент США Джо Байден планирует смягчить ограничения на импорт китайских товаров. Об этом накануне написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Тем временем в среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, южнокорейский Kospi упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%) на фоне известий о новом росте заболеваемости коронавирусом в Китае, однако растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 1,9-2,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Китай сообщил о существенном увеличении случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю, причем в последние дни число новых заболевших составляет несколько сотен в сутки, пишет MarketWatch.

Ограничения на перемещения введены в 11 китайских городах, на которые приходится около 15% ВВП Китая, отмечают аналитики Nomura. Власти Шанхая снова начали массовое тестирование жителей города после вспышки в караоке, пишут западные СМИ.

Также на азиатские фондовые рынки оказали давление опасения глобальной рецессии на фоне ужесточения денежно-кредитной политики центробанками мира.

Цена меди (-0,5%, до $7495 за тонну) продолжает опускаться в среду после падения до минимума за 19 месяцев накануне, трейдеры реагируют на сообщения о новом массовом тестировании жителей Шанхая на коронавирус.

На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены корректируются вверх после обвала накануне из-за укрепления доллара США и новой волны опасений, что спрос на энергоресурсы сократится в случае глобального экономического спада.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $105,2 за баррель (+2,4% и -9,5% во вторник), августовская цена WTI - $101,33 за баррель (+1,8% и -8,2% накануне).

Министр иностранных дел Венгрии (член НАТО) Петер Сийярто заявил в интервью телеканалу CNN, что в ближайшие несколько лет Венгрия физически не сможет найти замену нефти и газу из РФ. "Вопрос в том, можем ли мы заменить российские газ и нефть для работы в стране. В настоящий момент наш ответ - "нет". Не потому, что мы не хотим, а потому, что это физически невозможно", - сказал Сийярто.

Инвесторы закладывают в рынок возможность рецессии в глобальной экономике в результате ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, игнорируя сигналы физического сокращения предложения нефти, отмечает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+10,2%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,9%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,8%), акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3%).

Подешевели бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (-9,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,8%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,6%), бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,84 млрд рублей (из них 5,01 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 847,54 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 июля 2022 года 19:48
Евробонды РФ продолжили дорожать в среду, несмотря на развернувшиеся вниз цены UST
Москва. 6 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продолжили умеренно подрастать в среду благодаря отсутствию новых негативных сообщений в отношении России. При этом цены американских казначейских обязательств (US Treasuries) перешли в середине недели к снижению в ожидании публикации в США протокола июньского заседания ФРС.    читать дальше
.
06 июля 2022 года 19:45
Рынок акций РФ завершил торги снижением к 2220п по индексу Мосбиржи во главе с Русалом
Москва. 6 июля. Рынок акций РФ завершил торги в среду снижением индексов на фоне отката цен на нефть (Brent просела ниже $100 за баррель), индекс Мосбиржи опустился в район 2220 пунктов во главе с бумагами "Русала" и "Аэрофлота", откат сдерживался ослаблением рубля на ожиданиях действий российских монетарных властей по нормализации курса.    читать дальше
.
06 июля 2022 года 19:40
Рубль завершил торги снижением к доллару и евро, но сумел отскочить от месячных минимумов в отсутствие важных новостей
Москва. 6 июля. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов среды, рубль упал к бивалютной корзине в отсутствие важных новостных поводов относительно действий правительства РФ по нормализации курса.    читать дальше
.
06 июля 2022 года 19:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Норникеля"
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Норникеля" с целью 25726 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Владимир Потанин поднял давно обсуждаемую тему слияния "Норникеля" и "РусАла". Предприниматель заявил, что обе стороны...    читать дальше
.
06 июля 2022 года 18:46
Sber CIB рекомендует к покупке выпуски ОФЗ с фиксированным купоном серий 26230 и 26236
Sber CIB рекомендует к покупке выпуски ОФЗ с фиксированным купоном серий 26230 и 26236, говорится в комментарии инвестбанка. Аналитики Sber CIB считают привлекательными ОФЗ с фиксированным купоном со сроком погашения свыше 5 лет, с целью по доходности - 8%. Это бумаги ОФЗ-26230 и ОФЗ-26236. "С...    читать дальше
.
06 июля 2022 года 18:34
"Финам" рекомендует покупать акции Darden Restaurants с целью $142,96
"Финам" рекомендует покупать акции Darden Restaurants с целевой ценой $142,96 за штуку на июль 2023г, что предполагает потенциал роста 20,6% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Darden Restaurants по итогам 2022 ф. г. улучшил рентабельность чистой прибыли по сравнению с...    читать дальше
.
06 июля 2022 года 18:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции PepsiCo с целью $177
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PepsiCo Inc. с целью $177 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,7%, стоп-приказ: $163, говорится в комментарии инвестиционной компании. PepsiCo опубликует финансовый отчет 12 июля...    читать дальше
.
06 июля 2022 года 17:30
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 70 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 70 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,7%, стоп-приказ: 50,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. На взгляд экспертов, потенциальная...    читать дальше
.
06 июля 2022 года 17:05
Котировки нефти в июле снова нацелятся на отметку $125/барр. - Sber CIB
Котировки нефти в июле снова нацелятся на отметку $125 за баррель Brent, отмечается в комментарии Sber CIB. Аналитики полагают, что в июле котировки Brent снова нацелятся на отметку $125 за баррель из-за дефицита предложения, а в августе начнут корректироваться на фоне планов ОПЕК максимизировать...    читать дальше
.
06 июля 2022 года 16:36
"Финам" рекомендует покупать акции Charles River Laboratories International с целью $319,1
"Финам" рекомендует покупать акции Charles River Laboratories International с целью $319,1 за штуку на июля 2023г, что предполагает потенциал роста 43,3%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Charles River Laboratories International - относительно малоизвестная компания сектора...    читать дальше
.
06 июля 2022 года 16:09
Вероятно плавное ослабление рубля к концу года - Райффайзенбанк
Вероятно плавное ослабление рубля к концу года, полагает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. "Резкое ослабление рубля последних дней вряд ли сейчас выглядит устойчивым: сильный внешнеторговый профицит (поддерживаемый, с одной стороны, высокими ценами на экспортные товары, а с другой -...    читать дальше
.
06 июля 2022 года 15:55
Рубль отскочил от месячных минимумов, отыграл существенную часть утренних потерь к доллару и евро в отсутствие важных новостных поводов
Москва. 6 июля. Доллар США и евро растеряли значительную часть утреннего роста и отошли от достигнутых ранее максимальных более чем за месяц отметок на "Московской бирже" в ходе волатильных торгов среды. Рубль днем отыграл существенную часть потерь и лишь немного дешевеет к бивалютной корзине в отсутствие важных новостных поводов относительно действий правительства РФ по нормализации курса.    читать дальше
.
06 июля 2022 года 15:41
Акции Газпрома могут подорожать до 250 руб. - "Русс-Инвест"
Акции "Газпрома" могут подорожать до 250 руб. за штуку в краткосрочной перспективе, полагает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов. "Акции "Газпрома", явившие российскому фондовому рынку в рамках прошлой недели "казус Газпрома", пытаются реагировать на изменение курса...    читать дальше
.
06 июля 2022 года 15:10
Снижение реального ВВП США может ускориться во II квартале - "Открытие Инвестиции"
Снижение реального ВВП США может ускориться во II квартале, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Иван Авсейко. "Модель GDPNow ФРБ Атланты, используемая для оценки динамики реального ВВП США, указала на перспективы снижения ВВП США во II кв. на 2,1% в годовом выражении по сравнению с...    читать дальше
.
06 июля 2022 года 14:44
Покупка евробондов попавших под санкции российских эмитентов - оптимальный вариант инвестирования валюты - Инвестбанк Синара
Покупка еврооблигаций попавших под санкции российских компаний является в настоящее время оптимальным вариантом инвестирования валюты, полагает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин. Эксперт напоминает, что после разрыва взаимоотношений между европейской системой...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.