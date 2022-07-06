Рынок акций РФ утром продолжил рост, индекс МосБиржи превысил 2260п на ослаблении рубля

Москва. 6 июля. Рынок акций РФ утром в среду продолжает подъем по индексу МосБиржи, превысившему 2260 пунктов за счет ослабления рубля на ожиданиях действий российских монетарных властей по нормализации курса, а также на фоне отскока фондовых площадок в Европе; лидируют акции "Магнитогорского металлургического комбината".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2260,06 пункта (+1,5%), индекс РТС снизился до 1134,47 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,1%.

Доллар вырос до 62,55 рубля (+1,4 рубля), максимум сессии - 64,95 руб./$1.

Подорожали акции "ММК" (+4,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,8%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+2,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6% и +1,6% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду неоднозначный: цены на нефть растут после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках смешанные (упал Китай на фоне очередной вспышки числа зараженных коронавирусом и новых ограничений в Шанхае, но растет Европа).

В России последний день с дивидендами за 2021 год можно купить акции компаний "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD), "Газпром нефть", "Татнефть" и "РусГидро".

На нефтяном рынке преобладают опасения более ограниченного спроса на сырье, из-за чего котировки падали до минимумов с конца апреля. В среду нефть приостановила снижение у поддержек $102,50 и $98,50 за баррель Brent и WTI соответственно (в том числе нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Среднесрочный восходящий тренд на рынке теперь находится под вопросом. В ближайшие сессии фьючерсы вполне могут вернуться к снижению и опуститься в район нижних полос Боллинджера недельных графиков ($98 и $93 соответственно). ОПЕК при этом лишилась своего генерального секретаря Мухаммеда Баркиндо, который скончался на 64-м году жизни и еще накануне предупреждал о рисках опрометчивого отказа от углеводородов, отмечает Кожухова.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), ослабление рубля можно объяснить коррекцией после окончания налогового периода, что усиливается ожиданиями действий правительства РФ по сдерживанию укрепления рубля. Отдельно более слабому рублю способствует постепенное наращивание импорта, о котором накануне сообщил глава Минэкономразвития. Дальнейшая динамика рубля во многом будет зависеть от конкретных действий, которые предложат российские власти, если они покажутся рынку недостаточными, то курс доллара может вернуться к 61 руб./$1, полагают эксперты банка.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, участники мирового рынка вновь стали беспокоиться из-за роста новых случаев COVID-19 в европейских странах, в частности, во Франции и Италии. Также сохраняется нервозность инвесторов перед публикацией в среду протоколов июньского заседания Федрезерва, на котором регулятор повысил ключевую ставку на 75 б.п. В протоколах можно найти больше объяснений по ужесточению денежно-кредитной политики, что позволяет оценить дальнейшую траекторию роста ставки.

На рынке акций РФ отскок вверх акций "Газпрома" носит временный характер. Из-за навеса продавцов, которые, вероятно, ждут некоторого восстановления, чтобы закрыть позиции с меньшим убытком, бумаги компании могут продолжить снижаться. Ослабевший рубль поддержит бумаги экспортных компаний, а для индекса МосБиржи актуальным диапазоном в среду станет коридор 2200-2250 пунктов, полагает Соловьев.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, падение нефти накануне можно объяснить только рисками для спроса из-за ожидаемой мировой рецессии.

После столь сильного снижения волне логично в среду наблюдается отскок. При этом зона $107-108 за баррель Brent теперь выступает "зеркальным" сопротивлением. Снизу сильная зона поддержки расположена в районе $97-99 за баррель. Вероятно, котировки Brent на некоторое время закрепятся в этом диапазоне.

На фоне рекордной инфляции мировые регуляторы повышают процентные ставки, что оказывает негативный эффект на мировую экономику. Это создает риски для спроса на топливо, который тесно коррелирует с деловой активностью. Чем хуже выходит макростатистика и чем жестче риторика ФРС США, тем хуже прогнозы по спросу на нефть и сильнее давление на цены.

Аналитики Citigroup допустили падение цен на нефть до $65 за баррель к концу 2022 года и до $45 за баррель к концу 2023 года. По их мнению, такие цифры справедливы в сценарии полноценной экономической рецессии, которая может привести к разрушению спроса. Между тем, Citi пока не ожидает рецессии в экономике США в отличие от многих других банков, отмечает Галактионов.

В США индексы акций, падавшие в ходе торгов накануне более чем на 2%, завершили сессию с разнонаправленными изменениями: просел Dow Jones (-0,4%), подрос S&P 500 (+0,2%) и подскочил Nasdaq (+1,8%).

Участники рынка по-прежнему опасаются начала рецессии в США в ближайшее время на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Они надеются получить новые сигналы о состоянии американской экономики из важных статданных, которые будут обнародованы на этой неделе, включая отчет по рынку труда, а также ждут публикации протокола июньского заседания ФРС.

Определенную поддержку рынку оказали сообщения о том, что президент США Джо Байден планирует смягчить ограничения на импорт китайских товаров. Об этом накануне написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Тем временем в среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, южнокорейский Kospi упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%) на фоне известий о новом росте заболеваемости коронавирусом в Китае, однако растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 1,9-2,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Китай сообщил о существенном увеличении случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю, причем в последние дни число новых заболевших составляет несколько сотен в сутки, пишет MarketWatch.

Ограничения на перемещения введены в 11 китайских городах, на которые приходится около 15% ВВП Китая, отмечают аналитики Nomura. Власти Шанхая снова начали массовое тестирование жителей города после вспышки в караоке, пишут западные СМИ.

Также на азиатские фондовые рынки оказали давление опасения глобальной рецессии на фоне ужесточения денежно-кредитной политики центробанками мира.

Цена меди (-0,5%, до $7495 за тонну) продолжает опускаться в среду после падения до минимума за 19 месяцев накануне, трейдеры реагируют на сообщения о новом массовом тестировании жителей Шанхая на коронавирус.

На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены корректируются вверх после обвала накануне из-за укрепления доллара США и новой волны опасений, что спрос на энергоресурсы сократится в случае глобального экономического спада.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $105,2 за баррель (+2,4% и -9,5% во вторник), августовская цена WTI - $101,33 за баррель (+1,8% и -8,2% накануне).

Министр иностранных дел Венгрии (член НАТО) Петер Сийярто заявил в интервью телеканалу CNN, что в ближайшие несколько лет Венгрия физически не сможет найти замену нефти и газу из РФ. "Вопрос в том, можем ли мы заменить российские газ и нефть для работы в стране. В настоящий момент наш ответ - "нет". Не потому, что мы не хотим, а потому, что это физически невозможно", - сказал Сийярто.

Инвесторы закладывают в рынок возможность рецессии в глобальной экономике в результате ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, игнорируя сигналы физического сокращения предложения нефти, отмечает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+10,2%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,9%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,8%), акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3%).

Подешевели бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (-9,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,8%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,6%), бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,84 млрд рублей (из них 5,01 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 847,54 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").