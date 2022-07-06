Средний курс рубля в июле составит, скорее всего, 55-60 руб./$1 - "Солид Брокер"

Средний курс рубля в ближайший месяц составит, скорее всего, 55-60 руб./$1, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Фактически основным фактором, определяющим курс рубля, является торговый баланс. А он до сих пор сильно смещен в сторону экспорта, поскольку цены на нефтегазовые продукты остаются на высоком уровне, а импорт все еще на низком уровне. Более того, в июле экспортеры должны продавать валюту для уплаты квартального налога на прибыль и НДД, и давление со стороны продавцов будет оставаться высоким весь месяц. Поэтому текущее ослабление рубля выглядит скорее как спекулятивная игра в ожидании нового бюджетного правила или какого-либо другого механизма от правительства РФ для поддержания оптимального курса. Мы ожидаем средний курс около 55-60 руб./$1 в ближайший месяц", - пишут эксперты в обзоре.

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