Цена нефти может подняться к $110/барр. - ПСБ

Цена нефти марки Brent может подняться к уровню $110 за баррель в среду в случае отсутствия ухудшения настроений на рынках, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Утром в среду цены на нефть повышаются, пытаясь компенсировать часть потерь вторника. В отсутствие ухудшения настроений на рынках, котировки нефти марки Brent, по нашему мнению, могут тяготеть к возврату к отметке $110 за баррель ввиду поддерживающего фундаментала и ожиданий неплохого недельного отчета Минэнерго США по энергоносителям, который выйдет в четверг", - отмечает эксперт.

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