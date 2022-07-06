Вероятно умеренное снижения цен ОФЗ на торгах в среду - ПСБ

Вероятно продолжение умеренного снижения цен рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в среду, доходность 10-летних ОФЗ может вернуться к 9% годовых, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

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