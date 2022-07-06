Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании публикации очередных данных о недельной инфляции в России, которые могут заметно повлиять на решение ЦБ РФ по ставке на заседании 22 июля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы, падавшие более чем на 2% в ходе торгов во вторник, завершили сессию с разнонаправленными изменениями: Dow Jones умеренно снизился, S&P 500 слабо вырос, а Nasdaq Composite продемонстрировал резкий скачок. Участники рынка по-прежнему опасаются начала рецессии в США в ближайшее время на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Они надеются получить новые сигналы о состоянии американской экономики из важных статданных, которые будут обнародованы на этой неделе, включая отчет по рынку труда, а также ждут публикации протокола июньского заседания ФРС.

Тем временем определенную поддержку рынку оказали сообщения о том, что президент США Джо Байден планирует смягчить ограничения на импорт китайских товаров. Об этом накануне написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам собеседников издания, Белый дом может уже на этой неделе объявить о приостановке действия пошлин на импорт из КНР некоторой продукции, в том числе потребительских товаров, включая одежду и школьные принадлежности. Кроме того, администрация Байдена намерена запустить программу, в рамках которой импортеры смогут просить об освобождении от действия пошлин.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе в среду на сообщениях о росте заболеваемости коронавирусом в КНР. Китай сообщил о существенном увеличении случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю, причем в последние дни число новых заболевших составляет несколько сотен в сутки. Ограничения на перемещения введены в 11 китайских городах, на которые приходится около 15% ВВП Китая. Власти Шанхая снова начали массовое тестирование жителей города после вспышки в караоке, пишут западные СМИ. Также на азиатские фондовые рынки оказывают давления опасения глобальной рецессии на фоне ужесточения денежно-кредитной политики центробанками мира.

На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:14 МСК снизился на 1,3%, гонконгский индикатор Hang Seng упал на 1,7%. Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 1,16%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 МСК уменьшился на 1,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:14 МСК демонстрирует более умеренное снижение - на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в среду после резкого снижения накануне из-за укрепления доллара США и новой волны опасений, что спрос на энергоресурсы сократится в случае глобального экономического спада. Инвесторы закладывают в рынок возможность рецессии в глобальной экономике в результате ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, игнорируя сигналы физического сокращения предложения нефти.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что падение цен на нефть во вторник было чрезмерным. "Хотя вероятность рецессии в экономике увеличивается, нефтяному рынку еще рано поддаваться этим опасениям, - говорится в обзоре Goldman. - Глобальная экономика по-прежнему растет, а темпы повышения спроса на нефть в этом году существенно превысят темпы увеличения ВВП".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в среду составила $104 за баррель, что на 1,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты упали в цене на 9,5%, до $102,77 за баррель, что является минимумом с 10 мая. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $100,23 за баррель, что на 0,73% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов упала на 8,2%, до минимальных с 25 апреля $99,5 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 4,684 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,281 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 июля вырос на 0,11% по отношению к понедельнику и составил 107,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,13%, поднявшись до 783,22 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СТМ-001Р-01" (+1,2%), "Сегежа Групп-002P-01R" (+0,8%) и "Сбербанк-001Р-SBER24" (+0,53%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром капитал БО-05" (-0,54%), "Роснефть-001Р-04" (-0,45%) и "ГТЛК-001Р-13" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "МГКЛ" (АО "Мосгорломбард") полностью разместило выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей со сроком обращения 4,5 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19% годовых. Ставки 2-18-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны квартальные. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 8 июня зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

ГК "Автодор" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-003P-02 объемом 30,513 млрд рублей на уровне 10,65% годовых. Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 1 июля до 15:00 МСК 5 июля. Длительность 1-го купона составит 212 дней, 2-9-й купоны полугодовые, 10-й купон продлится 152 дня. Техразмещение запланировано на 7 июля.

ООО "Калита" (Омск) допустило дефолт при выплате 27-го купона по облигациям серии 001Р-01 на 3,699 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Купоны по всем выпускам ежемесячные. На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.