Рубль демонстрирует повышенную волатильность на старте торгов, обновил месячные минимумы к доллару и евро

Москва. 6 июля. Доллар США растет, евро, напротив, понижается на "Московской бирже" в ходе волатильного старта торгов в среду утром. При этом евро, перед тем как перейти к снижению, уже в первые секунды сессии обновил месячный максимум, достигнув отметки 65 руб. Рубль по итогам первой минуты торгов слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,25 - 62,13 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,57 руб./$1 (+42 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 63,4975 руб./EUR1 (-10,25 коп. к закрытию вторника). Ранее евро достигал отметки 65 руб. впервые с 8 июня. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18,49 коп. к уровню закрытия 5 июля, до 62,44 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,06 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,34 руб. выше официального курса.

Вскоре доллар существенно ускорил темпы роста, евро также развернулся вверх. Курс доллара США составил 64,04 руб./$1 в 10:15 МСК, что на 2,89 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар поднялся выше 64 руб. впервые с 30 мая. Евро стоил 65,79 руб./EUR1, подорожав на 2,2 рубля. Чуть ранее евро рос выше 66 руб. впервые с 3 июня. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,58 рубля - до 64,83 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после разнонаправленных колебаний, наблюдавшихся в первые минуты торгов, рубль перешел к активному снижению в обеих валютных парах. Участники рынка продолжают закрывать длинные позиции по рублю в ожидании действий правительства РФ по нормализации курса "перекупленного" рубля, к тому же негативное на нацвалюту оказывает влияние обвал на рынке нефти по итогам вчерашних торгов.

Накануне нефть Brent упала в цене на 9,5%, до $102,77 за баррель, что является минимумом с 10 мая. Нефть WTI снизилась на 8,2%, до минимальных с 25 апреля $99,5 за баррель. Падение котировок нефти было вызвано укреплением доллара США и новой волной опасений, что спрос на энергоресурсы сократится в случае глобального экономического спада.

Инвесторы закладывают в рынок возможность рецессии в глобальной экономике в результате ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, игнорируя сигналы физического сокращения предложения нефти, отмечает агентство Bloomberg.

Цены на нефть поднимаются в среду после резкого снижения накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:20 МСК в среду составляет $105,03 за баррель, что на 2,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $101,25 за баррель, что на 1,76% выше итогового значения предыдущей сессии.

В Китае, который восстанавливается после снятия карантинных ограничений, спрос на энергоносители начал расти, отмечают источники Bloomberg. Потребление бензина и дизельного топлива в стране в июне, по их данным, приблизилось к 90% от уровней июня 2019 года.