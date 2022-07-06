Возможен подъем цены нефти к $106-107/барр. - Sber CIB

Возможен подъем котировок нефти марки Brent к уровням $106-107 за баррель, сообщается в комментарии аналитиков Sber CIB.

"Нефть марки Brent в среду утром постепенно отыгрывает потери, понесенные накануне. После резкого падения она стала привлекательной для покупки, особенно на фоне сохраняющегося значительного дефицита предложения. Котировки, вероятно, продолжат отыгрывать потери и подойдут к коридору $106-107 за баррель", - пишут эксперты инвестбанка.

Также аналитики указывают, что недавняя коррекция открывает возможность для покупки ОФЗ с фиксированным купоном, поскольку в ближайшее время рубль должен стабилизироваться, а ЦБ РФ, скорее всего, снизит ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5% годовых - на заседании 22 июля.

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