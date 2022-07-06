Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 60-65 руб./$1 в среду - ПСБ

Пара доллар/рубль сохраняет потенциал укрепления в среду, доллар продолжит "обживать" диапазон 60-65 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Пара доллар/рубль сохраняет потенциал для роста. Однако для закрепления тренда на ослабление рубля к более фундаментально оправданным уровням (район 70-80 руб./$1), по нашему мнению, необходимы новости, подтверждающие ожидания. Дополнительным фактором способна выступить и постепенная активизация импортеров, нуждающихся в валюте для восполнения запасов и подготовки к осени. На среду для доллара, на наш взгляд, актуальным диапазоном выступит зона 60-65 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

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