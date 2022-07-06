Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в России, еврозоне и США:

- Недельная инфляция в России;

- Индексы PMI в США от S&P Global и от ISM (сводный и для непроизводственной сферы);

- Число вакансий на рынке труда США (JOLTS) за май;

- Выступление члена Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США Джона Уильямса, публикация протокола заседания FOMC.

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