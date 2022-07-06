Индекс Мосбиржи в целом сохраняет потенциал роста к 2250п и даже выше в среду - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду со сдержанного отклонения в пределах 1%, в диапазоне 2205-2250 пунктов, ввиду неоднозначного внешнего фона, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Вместе с тем индекс сохраняет потенциал для дальнейшего коррекционного повышения в район 2250 пунктов и даже выше в течение дня, указывает эксперт.

Ближайшие поддержки - уровни 2200, 2180 пунктов, значимые сопротивления - отметки 2260, 2280 пунктов.

Вечером заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости, отмечает Манжос.

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