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06 июля 2022 года 09:23

Цены на нефть растут после падения

Уолл-стрит завершила волатильную сессию вторника без единой динамики. Фондовые индексы крупнейших государств АТР торгуются в минусе в среду. Азиатские рынки акций снижаются из-за ситуации с COVID-19 в Китае. Цены на нефть растут после падения, Brent - $104,35 за баррель.

Американские фондовые индексы, падавшие более чем на 2% в ходе торгов во вторник, завершили сессию с разнонаправленными изменениями: Dow Jones умеренно снизился, S&P 500 слабо вырос, а Nasdaq Composite продемонстрировал резкий скачок.

Участники рынка по-прежнему опасаются начала рецессии в США в ближайшее время на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Они надеются получить новые сигналы о состоянии американской экономики из важных статданных, которые будут обнародованы на этой неделе, включая отчет по рынку труда, а также ждут публикации протокола июньского заседания ФРС.

"Я полагаю, что на рынке есть ожидания, что статданные могут оказаться не такими инфляционными, как ожидалось, - отметил портфельный управляющий в Beam Capital Management Моханнад Аама. - Мне кажется, именно это стало причиной сегодняшнего ралли, по крайней мере в более чувствительном к процентным ставкам индексе Nasdaq".

Тем временем определенную поддержку рынку оказали сообщения о том, что президент США Джо Байден планирует смягчить ограничения на импорт китайских товаров. Об этом накануне написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, Белый дом может уже на этой неделе объявить о приостановке действия пошлин на импорт из КНР некоторой продукции, в том числе потребительских товаров, включая одежду и школьные принадлежности. Кроме того, администрация Байдена намерена запустить программу, в рамках которой импортеры смогут просить об освобождении от действия пошлин.

Акции американских авиакомпаний, дешевевшие в начале торгов, вышли в плюс на сильных данных о перелетах на длинных выходных по случаю Дня независимости. Цена бумаг American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. подскочила на 5,7%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - на 1%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - на 1,5%.

Тем временем котировки бумаг крупнейших энергетических компаний Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron Corp. (SPB: CVX) упали на 3,1% и 2,6% соответственно на фоне обвала цен на нефть до минимумов за два месяца. Фьючерсы на североамериканскую нефть марки WTI опустились ниже $100 за баррель.

Цена акций нефтегазовой компании New Fortress Energy Inc. (NFE) выросла на 1%. Ранее NFE объявила о создании совместного предприятия с Apollo Global Management и о продаже 11 танкеров для перевозки СПГ этому СП. Стоимость сделки составит $2 млрд.

Капитализация Ford Motor (SPB: F) снизилась на 1% несмотря на данные о росте продаж автомобилей в США в июне. Как говорится в сообщении Ford, в прошлом месяце компания увеличила продажи машин в Соединенных Штатах на 31,5% в годовом выражении, до 152,3 тыс.

Значение Dow Jones Industrial Average во вторник опустилось на 0,42% - до 30967,82 пункта.

Лидерами роста среди бумаг, входящих в расчет индикатора, стали акции Nike Inc. (SPB: NKE) и Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 3,1% и 2,4% соответственно. Более всего снизились курсы бумаги Chevron, а также Caterpillar (SPB: CAT) Inc. и International Business Machines (SPB: IBM), подешевевшие на 2,5%.

Standard & Poor''s 500 вырос на 0,16% - до 3831,39 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite подскочил на 1,75% и составил 11322,24 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в минусе в среду на сообщениях о росте заболеваемости коронавирусом в Китае.

Китай сообщил о существенном увеличении случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю, причем в последние дни число новых заболевших составляет несколько сотен в сутки, пишет MarketWatch.

Ограничения на перемещения введены в 11 китайских городах, на которые приходится около 15% ВВП Китая, отмечают аналитики Nomura. Власти Шанхая снова начали массовое тестирование жителей города после вспышки в караоке, пишут западные СМИ.

Также на азиатские фондовые рынки оказывают давления опасения глобальной рецессии на фоне ужесточения денежно-кредитной политики центробанками мира.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:14 МСК снизился на 1,3%, гонконгский индикатор Hang Seng упал на 1,7%.

Акции китайских компаний, работающих в сфере общественного питания, резко дешевеют на страхах новых локдаунов. Цена бумаг Yum China Holdings Inc. упала на 6,7%, Haidilao International Holding Ltd. - на 5,3%, Jiumaojiu International Holdings Ltd. - на 5,5%, Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co. - на 2,2%.

Также в минусе торгуются бумаги транспортных компаний Cosco Shipping (-2,4%) и ChongQing Sokon (-2,7%).

Капитализация нефтегазовой компании CNOOC Ltd упала на 5,7% вслед за обвалом цен на нефть накануне.

Акции Alibaba (SPB: BABA) Holdings тем временем стабильны в ходе торгов в Гонконге, рыночная стоимость автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) увеличивается на 1,2%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:27 МСК увеличился на 0,57%.

Лидерами снижения выступают энергетические компании: бумаги Inpex Corp упали на 9,8%, Eneos Holdings - на 5,9%. Акции металлургов Osaka Titanium и Nippon Steel подешевели на 4,3% и 2,3% соответственно. Капитализация генерирующей Tokyo Electric Power опустилась на 7,4%, Mitsubishi UFJ - на 3,9%, Toyota Motor - на 2,7%, Fast Retailing - на 2,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 МСК понизился на 1,1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:14 МСК демонстрирует более умеренное снижение - на 0,4%.

Поддержку австралийскому рынку оказали акции технологических компаний, поднимающиеся вслед за ростом американского индекса Nasdaq накануне. Бумаги Xero Ltd выросли в цене на 6,7%, Wisetech Global - на 3,7%, Block Inc. (SPB: SQ) - на 4,4%.

Между тем энергетический и горнодобывающий сектора торгуются в глубоком минусе. Акции Woodside Energy и Santos Ltd подешевели на 6,6% и 5,5% соответственно, отрицательную динамику демонстрируют также акции BHP Group (-4,2%), Fortescue Metals (-4,7%), Rio Tinto (-4,9%) и Pilbara Minerals (-2,7%).

Цены на нефть поднимаются в среду после резкого снижения накануне из-за укрепления доллара США и новой волны опасений, что спрос на энергоресурсы сократится в случае глобального экономического спада.

Инвесторы закладывают в рынок возможность рецессии в глобальной экономике в результате ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, игнорируя сигналы физического сокращения предложения нефти, отмечает агентство Bloomberg.

"Цены на нефть пойдут вверх, как только рынок справится с нынешней тенденцией ухода от рисков, - говорит аналитик UBS AG Wealth Management Уэйн Гордон. - Мы видим проблемы с добычей в Северной Африке, мы видим, что страны ОПЕК не могут нарастить добычу в соответствии с увеличивающимися квотами. При этом, если говорить о спросе, он остается высоким, если не увеличивается".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $104,35 за баррель, что на $1,58 (1,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты упали в цене на $10,73 (9,5%), до $102,77 за баррель, что является минимумом с 10 мая.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $100,48 за баррель, что на $0,98 (0,98%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов упала на $8,93 (8,2%), до минимальных с 25 апреля $99,5 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что падение цен на нефть во вторник было чрезмерным.

"Хотя вероятность рецессии в экономике увеличивается, нефтяному рынку еще рано поддаваться этим опасениям, - говорится в обзоре Goldman. - Глобальная экономика по-прежнему растет, а темпы повышения спроса на нефть в этом году существенно превысят темпы увеличения ВВП".

В Китае, который восстанавливается после снятия карантинных ограничений, спрос на энергоносители начал расти, отмечают источники Bloomberg. Потребление бензина и дизельного топлива в стране в июне, по их данным, приблизилось к 90% от уровней июня 2019 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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