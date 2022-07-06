Рубль, скорее всего, сможет уйти в диапазон 55-60 руб./$1 в ближайшие дни - "Фридом Финанс"

Курс рубля по отношению к доллару США, скорее всего, сможет скорректироваться в диапазон 55-60 руб./$1 в одну из ближайших торговых сессий, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Отскок пары USD/RUB во вторник превзошел ожидания рынка, но, на наш взгляд, это нельзя считать началом ослабления рубля. Движение вызвано сочетанием факторов, а не одной причиной. Давление чистого экспорта на рубль слабеет на фоне сокращения поставок газа (за евро) в июле, оживления активности импортеров, конвертации дивидендных выплат, увеличения лимитов вывода за границу. Также было много эмоциональных покупок инвесторов, - отмечает эксперт в комментарии. - Ажиотаж не будет постоянным и ожидаем, что пара USD/RUB может скорректироваться в коридор 55-60 руб./$1 в одну из ближайших торговых сессий. Ослабление рубля не сопровождалось значительными торговыми объемами, снижение спроса приведет к корректировке обменного курса".

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