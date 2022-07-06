Возможно закрепление цены нефти в диапазоне $97-108/барр. на ближайшее время - BCS Express

Возможно закрепление котировок нефти марки Brent в диапазоне $97-108 за баррель на ближайшее время, полагают эксперты BCS Express.

"Несмотря на перебои с поставками цены на нефть во вторник стремительно летели вниз, что может объясняться только рисками для спроса из-за рецессии. Американский сорт WTI впервые за два месяца оказался ниже $100 за баррель. После столь сильного снижения логичным было бы увидеть отскок. При этом зона $107-108 за баррель может выступить зеркальным сопротивлением. Снизу сильная зона поддержки расположена в районе $97-99. Вероятно, котировки нефти марки Brent на некоторое время закрепятся в этом диапазоне", - указывают аналитики в комментарии инвесткомпании.

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