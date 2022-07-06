Ключевым риском для рынка акций РФ остается ситуация на сырьевых площадках - BCS Express

Ключевым риском для российского рынка акций остается слабая конъюнктура на сырьевых площадках, говорится в обзоре эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Индекс Мосбиржи остался выше 2200 пунктов, так что ухудшения технической картины пока не произошло. Тем не менее котировки все еще находятся вблизи нижней границы бокового коридора последних месяцев. Если в ближайшей перспективе все-таки не удастся удержаться выше 2165-2235 пунктов, то откроется дорога в сторону 1850-2000 пунктов. Этому могут способствовать как череда предстоящих дивидендных "гэпов", так и фактор активных распродаж на сырьевых площадках, - пишет аналитик инвестиционной компании. - Пока же индекс находится выше 2165 пунктов, остается актуальным устоявшийся с апреля коридор. Его верхняя граница расположена около 2460-2500 пунктов. Рынок уже несколько раз подходил к этим рубежам, но постоянно появлялись поводы для возобновления снижения. Ключевым риском для российского рынка остается слабая конъюнктура на сырьевых площадках".

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