Рубль закрыл торги снижением к доллару и евро, обновил месячные минимумы в ожидании мер по нормализации курса

Москва. 5 июля. Доллар США и евро уверенно выросли на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, обновив максимальные отметки с начала июня; рубль снизился к бивалютной корзине на закрытиях позиций в ожидании новостей о мерах, предпринимаемых правительством РФ по нормализации курса.

Курс доллара США составил 61,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5,91 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 62 руб. впервые с 3 июня. Евро стоил 63,6 руб./EUR1, подорожав на 6,27 рубля. Ранее евро рос выше 64 руб. впервые с 8 июня. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,88 рубля - до 62,25 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снизился к доллару и евро по итогам торгов на активных закрытиях позиций в ожидании действий российских властей по нормализации курса и в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после завершения пика налоговых выплат июня. Давление на курс рубля также оказало падение цен на нефть до минимальных отметок с начала мая.

Тема перекупленности рубля и возможные меры по его ослаблению должны будут обсуждаться на заседании правительства РФ на этой неделе, о чем ранее сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников добавил, что российские власти обсуждают проблему избыточного укрепления рубля и пути ее решения в ежедневном режиме.

На заседании президиума правительственной комиссии по повышению экономики в условиях санкций, состоявшемся во вторник, Решетников сообщил, что ситуация с импортом в РФ незначительно улучшилась, но объемы еще на низких уровнях, потребительский импорт восстанавливается быстрее, чем инвестиционный.

"По импорту ситуация в целом чуть улучшилась за счет принятых мер по поддержке импорта - это и параллельный импорт, и новые программы, которые мы запускаем, и упрощение администрирования, но объемы все еще остаются на низких уровнях", - сказал он. "При этом у нас быстрее восстанавливается потребительский импорт, промежуточный импорт, то есть сырье, комплектующие, которые нужны для нашей промышленности, инвестиционный импорт, оборудование, станки, инструменты - здесь ситуация сложнее", - отметил министр.

"Неплохая динамика по параллельному импорту. Только за 3 недели мая ввезено более 230 тыс. тонн товаров на $1,8 млрд. Это 15% месячного импорта. То есть мы видим, что мера востребована, и она позволит предприятиям быстрее наладить новые цепочки поставок и насытить полки магазинов товарами", - прокомментировал Решетников динамику по параллельному импорту.

Рубль останется крепким еще некоторое время, потому что в одночасье компенсировать резкое падение импорта и спроса на валюту нельзя, полагает президент "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) Владимир Потанин. Рассчитывать на скорое восстановление импорта не стоит, считает он. "Увеличение импорта - да, это неплохо, но, грубо говоря, если с нами отказываются сотрудничать, то что мы будем покупать?" - сказал Потанин в интервью телеканалу РБК во вторник.

Крепкий рубль создает дополнительные издержки и снижает маржинальность "Норникеля", как и любого другого экспортера, отметил Потанин. При этом он считает неправильным регулирование курса валюты. "Я согласен с позицией Центрального банка, что ни в коем случае этого [переходить к искусственному регулированию курса] делать нельзя. Но преодолеть различного рода мерами тот факт, что у нас сильно сократился импорт и, соответственно, спрос на валюту, в одночасье не получится. Поэтому некоторое время нам придется жить в ситуации достаточно крепкого рубля, и конкретно на "Норильском никеле" и, я думаю, на других экспортерах это будет отражаться отрицательно", - сказал он.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, во вторник рубль неожиданно показал ощутимое ослабление, в моменте доллар рос более чем на 11%, обновив максимумы начала июня. "Принципиально важных событий, определивших такую динамику рубля, сегодня не было - в текущих условиях рост индекса доллара на глобальном рынке выше 106,40 п. (новый рекорд с конца 2002 года) оказывает лишь умеренное влияние на курс внутри страны. Вероятно, ослабление рубля сейчас объясняется продолжающейся коррекцией после окончания налогового периода, усиливающейся ожиданиями действий правительства по сдерживанию рубля. Такой динамике рубля может способствовать и постепенное восстановление импорта: глава Минэкономразвития сегодня заявил об умеренном усилении импортных поставок. В то же время пока объемы импорта остаются пониженными, и у курса пары "доллар-рубль" сохраняется потенциал вновь опуститься ниже 60 руб./$1, особенно если действия правительства относительно рубля будут оценены как недостаточные", - говорит Григорьев.

"Похоже, властям наконец-то удалось достучаться до рубля посредством активизации разговоров о подготовке мер для нормализации курса за счет валютных интервенций, включая применение бюджетного правила в несколько ином формате. Также над "россиянином" довлеет перспектива восстановления импорта - с большой долей вероятности, за счет азиатского рынка. Параллельно прогнозируется дальнейшее падение импорта из-за санкций коллективного Запада. К этим драйверам можно добавить перспективу дальнейшего смягчения политики ЦБ РФ и чрезмерную перекупленность рубля, которая накопилась за последние четыре месяца. Однако это не значит, что путь доллара наверх будет прямым и гладким, поскольку на дальнейших попытках роста возможны приступы продаж с возвращением в игру на более низких позициях", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Участники рынка весьма активно отыгрывают ожидания мер по нормализации курса рубля, при этом фактические шаги по сдерживанию российской валюты могут оказаться не настолько опасными для рубля. В этом случае потенциал дальнейшего проседания российской валюты будет либо заметно ограничен, либо рубль и вовсе может отреагировать локальным укреплением на фактические меры по его сдерживанию", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефтяные котировки падают в ходе торгов во вторник на фоне опасений сокращения глобального спроса на топливо и укрепления доллара США. Цены на оба эталонных сорта опустились до минимальных уровней с мая.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник составляет $103,54 за баррель, что на 8,78% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $99,71 за баррель, что на 8,04% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Негативным фактором для рынка нефти стали данные о том, что сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, в июне опустился до 52 пунктов с 54,8 пункта месяцем ранее. Показатель активности в сфере услуг валютного блока в прошлом месяце уменьшился до 53 пунктов с майских 56,1 пункта.

Тем временем долларовый индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов взлетел на 1,5%. Укрепление доллара является негативным фактором для цен на сырьевые товары, поскольку их стоимость увеличивается для держателей других валют.

Между тем Саудовская Аравия в августе поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,8 за баррель. В результате он будет стоить на $9,3 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, что близко к рекордному майскому уровню. В мае эта премия достигала $9,35 за баррель.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам июня 2022 года составило положительную величину - 138,9 млрд руб., сообщил Минфин РФ во вторник. Министерство объяснило это переходящими авансовыми платежами за предшествующий месяц по вывозной таможенной пошлине на газ.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июле в размере 259,1 млрд руб. Таким образом, с учетом положительного отклонения в июне совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 398 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 июля на 3,426 рубля, до 58,5118 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,9782 рубля, до 60,1618 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос во вторник на 5,1099 рубля по отношению к пятнице и составил 58,9468 руб./$1. В понедельник торги данным контрактом не проводились в связи с Днем независимости в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 4,2054 рубля относительно понедельника и составил 59,3248 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 453,947 млн, из которых $1 млрд 631,599 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 822,348 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 2,2418 рубля относительно понедельника, до 59,4723 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 3,4128 рубля, до 60,6317 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 383,914 млн, из которых EUR483,556 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR900,358 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 5 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 329,2 млрд рублей (при лимите 2 трлн 330 млрд рублей и спросе 2 трлн 329,2 млрд рублей) в среднем по ставке 9,36% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 июня, банки разместили 1 трлн 838,4 млрд рублей (при лимите 2 трлн 340 млрд рублей и спросе 1 трлн 838,4 млрд рублей) в среднем по ставке 9,31% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,24% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п. - до 9,59% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 3 б.п. - до 9,57% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась относительно понедельника, оставшись на отметке 9,6% годовых.