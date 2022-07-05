Цены евробондов РФ выросли во вторник вслед за UST, а также благодаря отсутствию негативных новостей
Еврооблигации РФ с погашением в 2042 году выросли в цене за день на 23 базисных пункта - до 30,01% от номинала (их доходность снизилась на 12 базисных пунктов - до 19,16% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов), в то время как бумаги с погашением в 2043 году снизились в цене на 11 базисных пунктов - до 26,56% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 21,98% годовых). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 27 базисных пунктов - до 23,94% от номинала (их доходность снизилась на 19 базисных пунктов - до 20,53% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 14 базисных пунктов - до 23,2% от номинала (их доходность снизилась на 17 базисных пунктов - до 51,17% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 19 базисных пунктов - до 24,27% от номинала (их доходность снизилась на 19 базисных пунктов - до 39,22% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 58 базисных пунктов, до 23,53% от номинала (их доходность выросла на 60 базисных пунктов - до 33,11% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2030 году подорожали за день на 140 базисных пунктов - до 27,23% от номинала (их доходность снизилась на 534 базисных пункта - до 93,28% годовых). Самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 267 базисных пунктов, подорожав до 31,53% от номинала (его доходность снизилась на 12,4 процентного пункта - до 133,32% годовых).
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 июля находилась под влиянием таких факторов, как растущие в цене US Treasuries, что оказывало поддержку евробондам практически всех развивающихся стран, а также отсутствие новых негативных сообщений в отношении России, в частности касательно статуса РФ в качестве заемщика. При этом на мировых рынках капитала наблюдается бегство инвесторов из рисковых активов и соответствующий спрос на "защитные" активы, каковыми традиционно выступают американские гособлигации.
Американские фондовые индексы падают во вторник из-за опасений по поводу инфляции и рецессии в США. Опасения участников рынка вызваны тем, что Федрезерв активно повышает процентные ставки на фоне рекордной за десятилетия инфляции, что, в свою очередь, негативно сказывается на спросе. На этой неделе участники рынков будут ждать ряда статданных, включая отчет по рынку труда в США, а также публикации протокола июньского заседания ФРС. Последние сутки были спокойными благодаря празднику в США, однако рынок по-прежнему не понимает, как оценивать стоимость бумаг с фиксированной доходностью в ситуации, когда в любой момент может наступить рецессия.
Рецессия в американской экономике не является базовым сценарием экспертов Goldman Sachs Group (SPB: GS), заявила Гуприт Гилл, отвечающая в банке за стратегию на глобальном рынке активов с фиксированной доходностью, на Bloomberg Television. Ужесточение денежно-кредитной политики в США, вероятно, продолжится, и техническая рецессия, то есть снижение ВВП в течение двух кварталов, возможна, отметила Гилл.
"Однако, что действительно имеет значение, когда мы думаем об инвестиционном ландшафте и возможностях для инвесторов на рынке с фиксированной доходностью, так это масштаб рецессии и отдельные ее характеристики", - сказала она. По ее словам, ужесточение монетарной политики мировыми ЦБ с целью сдерживания инфляции ослабит и рост числа рабочих мест. "Центробанки пытаются добиться небольшого ослабления рынка труда. Они хотят, чтобы компании начали сокращать планы найма, но это не означает масштабных сокращений", - отметила Гилл.
Как сообщалось, Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку на июньском заседании сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл не исключил возможности ее подъема на такую же величину и на июльском заседании.
Доллар США перешел к уверенному подъему относительно основных мировых валют в ходе торгов во вторник. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет на 1,06%. Более широкий WSJ Dollar Index повышается на 0,84%. Поддержку доллару оказывает бегство инвесторов из рисковых активов на фоне усиления тревог по поводу потенциальной рецессии в мировой экономике.
Европейская нацвалюта во вторник обновила минимум за 19 лет, опустившись до $1,024 за евро. По мнению стратегов Citi, евро продолжит снижаться к доллару, пока не достигнет равнозначного уровня с американской нацвалютой, в том случае, если рост цен на природный газ, связанный с ситуацией на Украине, не прекратится.