Цены евробондов РФ выросли во вторник вслед за UST, а также благодаря отсутствию негативных новостей

Москва. 5 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник умеренный рост благодаря как позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, так и отсутствию новых негативных сообщений в отношении России.

Еврооблигации РФ с погашением в 2042 году выросли в цене за день на 23 базисных пункта - до 30,01% от номинала (их доходность снизилась на 12 базисных пунктов - до 19,16% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов), в то время как бумаги с погашением в 2043 году снизились в цене на 11 базисных пунктов - до 26,56% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 21,98% годовых). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 27 базисных пунктов - до 23,94% от номинала (их доходность снизилась на 19 базисных пунктов - до 20,53% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 14 базисных пунктов - до 23,2% от номинала (их доходность снизилась на 17 базисных пунктов - до 51,17% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 19 базисных пунктов - до 24,27% от номинала (их доходность снизилась на 19 базисных пунктов - до 39,22% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 58 базисных пунктов, до 23,53% от номинала (их доходность выросла на 60 базисных пунктов - до 33,11% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подорожали за день на 140 базисных пунктов - до 27,23% от номинала (их доходность снизилась на 534 базисных пункта - до 93,28% годовых). Самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 267 базисных пунктов, подорожав до 31,53% от номинала (его доходность снизилась на 12,4 процентного пункта - до 133,32% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 июля находилась под влиянием таких факторов, как растущие в цене US Treasuries, что оказывало поддержку евробондам практически всех развивающихся стран, а также отсутствие новых негативных сообщений в отношении России, в частности касательно статуса РФ в качестве заемщика. При этом на мировых рынках капитала наблюдается бегство инвесторов из рисковых активов и соответствующий спрос на "защитные" активы, каковыми традиционно выступают американские гособлигации.

Американские фондовые индексы падают во вторник из-за опасений по поводу инфляции и рецессии в США. Опасения участников рынка вызваны тем, что Федрезерв активно повышает процентные ставки на фоне рекордной за десятилетия инфляции, что, в свою очередь, негативно сказывается на спросе. На этой неделе участники рынков будут ждать ряда статданных, включая отчет по рынку труда в США, а также публикации протокола июньского заседания ФРС. Последние сутки были спокойными благодаря празднику в США, однако рынок по-прежнему не понимает, как оценивать стоимость бумаг с фиксированной доходностью в ситуации, когда в любой момент может наступить рецессия.

Рецессия в американской экономике не является базовым сценарием экспертов Goldman Sachs Group (SPB: GS), заявила Гуприт Гилл, отвечающая в банке за стратегию на глобальном рынке активов с фиксированной доходностью, на Bloomberg Television. Ужесточение денежно-кредитной политики в США, вероятно, продолжится, и техническая рецессия, то есть снижение ВВП в течение двух кварталов, возможна, отметила Гилл.

"Однако, что действительно имеет значение, когда мы думаем об инвестиционном ландшафте и возможностях для инвесторов на рынке с фиксированной доходностью, так это масштаб рецессии и отдельные ее характеристики", - сказала она. По ее словам, ужесточение монетарной политики мировыми ЦБ с целью сдерживания инфляции ослабит и рост числа рабочих мест. "Центробанки пытаются добиться небольшого ослабления рынка труда. Они хотят, чтобы компании начали сокращать планы найма, но это не означает масштабных сокращений", - отметила Гилл.

Как сообщалось, Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку на июньском заседании сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл не исключил возможности ее подъема на такую же величину и на июльском заседании.

Доллар США перешел к уверенному подъему относительно основных мировых валют в ходе торгов во вторник. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет на 1,06%. Более широкий WSJ Dollar Index повышается на 0,84%. Поддержку доллару оказывает бегство инвесторов из рисковых активов на фоне усиления тревог по поводу потенциальной рецессии в мировой экономике.

Европейская нацвалюта во вторник обновила минимум за 19 лет, опустившись до $1,024 за евро. По мнению стратегов Citi, евро продолжит снижаться к доллару, пока не достигнет равнозначного уровня с американской нацвалютой, в том случае, если рост цен на природный газ, связанный с ситуацией на Украине, не прекратится.