Рынок акций РФ превысил 2225п по индексу Мосбиржи на ослаблении рубля, лидировали Русал и Газпром

Москва. 5 июля. Рынок акций РФ во вторник превысил 2225 пунктов по индексу Мосбиржи за счет ослабления рубля в ожидании действий российских властей по нормализации курса; лидировали в росте бумаги "Русала" (MOEX: RUAL) (+6%) и его материнской En+ (+5,8%) на новостях о переговорах о возможном слиянии "Русала" с "Норникелем" (MOEX: GMKN) (-1,9%), а также отскочившие после 3-дневного падения акции "Газпрома" (+5,9%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2226,64 пункта (+1%), индекс РТС упал до 1146,68 пункта (-8,2% - максимальное падение с конца марта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6%.

Доллар взлетел до 61,2 рубля (+5,96 рубля).

Подорожали во вторник акции UC Rusal (+6%), "Газпрома" (+5,9%), En+ (+5,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+5,8% и +0,4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6% и +0,6% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,6%), "Московской биржи" (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-5,3%), "Норникеля" (-1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%).

Глава "Норникеля" Владимир Потанин дал согласие на начало переговоров по слиянию "Норникеля" и "Русала". "Я подтвердил согласие на начало процесса обсуждения слияния с "Русалом"", - сказал он в интервью телеканалу РБК. Слияние позволит диверсифицировать акционерный состав и обрести дополнительную санкционную устойчивость, а также государственную поддержку для своих проектов в России, подчеркнул он.

Потанин также сообщил, что акционерам ГМК в 2022 и 2023 годах на фоне дополнительных издержек и завершения срока действия соглашения акционеров не стоит ждать того уровня доходности, который обеспечивали дивидендные выплаты компании ранее.

Во вторник японский Минфин сообщил, что Япония в связи с ситуацией на Украине ввела запрет на импорт золота из России и предоставление РФ трастовых, бухгалтерских, аудиторских и консалтинговых услуг. Отмечается, что детали по запрету импорта будут определены министерством финансов позднее.

Кроме того, Япония заморозила активы 57 физлиц и шести организаций РФ, "причастных к дестабилизации восточной Украины".

Индекс PMI сферы услуг России в июне 2022 года вырос до 51,7 пункта с майского значения 48,5 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global. Последние данные указали на первое за четыре месяца расширение деловой активности в российском секторе услуг. Хотя темпы роста оказались незначительными, отмечалось улучшение клиентского спроса и возобновление роста новых заказов.

Ситуация с импортом в РФ незначительно улучшилась, но объемы еще на низких уровнях, потребительский импорт восстанавливается быстрее, чем инвестиционный, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании президиума правительственной комиссии по повышению экономики в условиях санкций.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, волна ослабления рубля поддержала акции экспортеров в составе индекса МосБиржи и обусловила серьезную просадку в индексе РТС. После нескольких сессий снижения отскок совершили акции "Газпрома". В то же время другой тяжеловес рынка - "Норникель" - просел на новостях о возможном объединении с "Русалом".

Внешний фон был преимущественно негативным как в геополитической, так и в рыночной плоскостях. Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО. В ценах на нефть отмечен импульс снижения на фоне общего падения риск-аппетита и укрепления доллара США к остальным валютам, индекс DXY прибавил более 1% (выше 106 пунктов). Европейские индексы и американские фьючерсы погрузились в "красную зону". Инвесторы опасаются сохранения проинфляционных рисков и, как следствие, жесткости со стороны мировых ЦБ в части денежно-кредитной политики.

В среду инвесторы могут обратить внимание на сигналы регуляторов: ЕЦБ обсудит вопросы немонетарной политики, а ФРС опубликует протоколы июньского заседания. В еврозоне станет известен объем розничных продаж в мае, в США будут обнародованы индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за июнь, оценка ВВП за I квартал. Индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2180-2280 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика УК "Первая" Александры Овчинниковой, рынок акций РФ во вторник не поддался внешнему давлению, индекс МосБиржи отыграл дневное снижение и прибавил 1%. В среду ожидаемый диапазон по индексу МосБиржи - 2200-2250 пунктов, в фокусе внимания будут локальные факторы и корпоративные истории.

В ближайшее время особое внимание будет уделяться технологическому сектору после снижения конкуренции со стороны западных игроков, привлекательности добавляет возможность покупки акций компаний сектора с дисконтом.

Европейские и американские индексы снижаются в пределах 2% на фоне возросших опасений глобальной рецессии. На энергетическом рынке также сложилась негативная динамика. Доллар США отскочил выше 61 рубля на ожиданиях новых действий властей России, направленных на ослабление курса рубля. Однако официальной информации об интервенциях пока нет ни от Банка России, ни от Минфина. Без видимых причин откат национальной валюты может быть кратковременным, считает аналитик.

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, глава ГМК Потанин в интервью РБК заявил о согласии на начало переговоров по слиянию "Норникеля" и "Русала". Утренняя реакция инвесторов на данную новость была излишне эмоциональной. Конечно, в долгосрочной перспективе создание такого крупного игрока могло бы быть позитивно для обеих компаний. Однако данный процесс займет достаточное количество времени, а может и вообще не состояться. Сиюминутные же выгоды миноритариев будут в первую очередь зависеть от того, как будет структурирована сделка, однако здесь даже факт самой сделки пока под большим вопросом.

Акции "Русала" локально поднимались к максимуму с 4 мая, после чего скорректировались. Также выросли акции "Эн+ Груп" (MOEX: ENPG), контролирующей 56,9% капитала "Русала". Перепроданный в последние дни "Газпром" (MOEX: GAZP) также оказался в лидерах роста.

Денежные рынки продолжают закладываться на то, что цикл повышения ставок ЕЦБ из-за рисков для экономического роста в регионе будет куда менее агрессивным, нежели цикл ФРС. Рынок валютных опционов сейчас с вероятностью 60% подразумевает падение курса EUR/USD до паритета, что предполагает снижение евро на 2,7% относительно достигнутых во вторник рекордных минимумов. Еще в понедельник рынок опционов подразумевал паритет между евро и долларом с вероятностью меньше 50%.

Негативное влияние на динамику нефти помимо роста доллара оказало бегство от риска и риски рецессии. Аналитическая записка экспертов Citigroup также расстроила инвесторов: в банке ожидают падение цен нефти до $65 за баррель уже в этом году в случае рецессии. Это резко контрастирует с медианной оценкой аналитиков, опрошенных Bloomberg, которая подразумевает в среднем $95 за баррель Brent к концу текущего года.

Валютный рынок на фоне ослабления рубля проявляет заметный интерес к валютам дружественных стран. Это соответствует заявлениям главы Минфина РФ Антона Силуанова, который на прошлой неделе отметил, что интервенции против укрепления рубля к доллару и евро могут быть возможны в объеме сверхдоходов от продажи энергоносителей в валютах дружественных стран. Возможно, реализацию слов Силуанова на практике рынок и наблюдает, полагает Шульгин.

Аналитики BCS Global Markets полагают, что финансовая синергия от возможного слияния "Норникеля" и "Русала" в качестве альтернативы дивидендному соглашению выглядит ограниченной. Слияние компаний если и заменит выплату дивидендов, то может оказать негативное влияние на акционерную стоимость акций обеих компаний. Пока же на новостях акции "Норникеля" снизились, а бумаги UC Rusal подорожали, отмечают эксперты.

Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), однако снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2,7-2,9%) и США (индексы теряют 0,3-1,8%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в июне вырос до 54,5 пункта с 41,1 пункта месяцем ранее на фоне снятия коронавирусных ограничений в КНР. Темпы подъема индекса стали самыми быстрыми с июля 2021 года. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые за 4 месяца.

Цена меди в ходе торгов во вторник на London Metal Exchange (LME) упала до минимальной отметки за последние семнадцать месяцев - ниже $8 тыс. за тонну - из-за растущих рисков экономической рецессии, которая может привести к падению спроса на сырьевые товары. Традиционно эксперты полагают, что изменение цен на медь показывает направление движения мировой экономики в ближайшем будущем. Падение стоимости металла, который используется во многих отраслях, говорит о высокой вероятности ухудшения экономической ситуации.

Прогноз для глобальной экономики "существенно ухудшился" после того, как скачок цен на сырье привел к ускорению инфляции во всем мире, говорится в опубликованном во вторник отчете Банка Англии.

На нефтяном рынке во вторник цены также ощутимо просели. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $103,37 за баррель (-8,9% и +1,7% в понедельник), августовская цена WTI - $99,57 за баррель (-8,2% к уровню пятницы).

Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association) во вторник начала забастовку на месторождениях. По оценкам организации, добыча нефти в стране в связи с этим может сократиться на 130 тыс. баррелей в сутки, что составляет 6,5% ежедневного производства нефти.

Забастовку организует профсоюз Lederne, объединяющий менеджеров различных уровней и отраслей. Члены организации в конце прошлой недели проголосовали против заключенного с представителями компаний соглашения об увеличении зарплат.

Цены на нефть с начала года выросли почти на 50% на фоне восстановления мировой экономики и перебоев с поставками из-за ситуации на Украине. Между тем в минувшем месяце котировки подверглись давлению в связи с признаками приближающейся рецессии в американской экономике на фоне мер Федеральной резервной системы (ФРС) США по борьбе с инфляцией.

Инвесторы также следят за постепенным снятием антиковидных ограничений в Китае, где продолжают происходить вспышки коронавирусной инфекции.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+9,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+6,8%, до 0,6928 рубля), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+6%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+5,9%), HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,8%), акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,5%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+3,5%).

Акции "ОГК-2" подскочили после известий, что акционеры компании утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 0,09655 руб. на акцию, с закрытием реестра 11 июля. Таким образом, дивидендная доходность даже после текущего роста составит 13,9%.

Акционеры "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+1,1%, до 2,097 рубля) утвердили дивиденды за 2021 год в размере 0,223 руб. на акцию, сообщила компания.

Подешевели акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-27,6%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-10,5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-4,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,2%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,9%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2,9%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,8%).

Акционеры ПАО "Группа Ренессанс страхование" (-0,1%) на годовом собрании в заочной форме поддержали решение о невыплате дивидендов за 2021 год, следует из материалов компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,92 млрд рублей (из них 14,7 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,42 млрд рублей на акции "Норникеля").