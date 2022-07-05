Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 6 июля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- производственные заказы Германии в мае (09:00 МСК);

- экономические прогнозы ЕС (12:00 МСК);

- розничные продажи еврозоны в мае (12:00 МСК);

- выступление представителя ФРС Уильямса (16:00 МСК);

- индексы деловой активности в секторе услуг США от PMI (16:45 МСК) и ISM (17:00 МСК);

- протоколы заседания ФРС (21:00 МСК).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.