Возможна краткосрочная восходящая коррекция цены акций Газпрома - BCS Express

Возможна восходящая коррекция котировок акций "Газпрома" в краткосрочной перспективе, при этом устойчивый тренд на рост пока маловероятен, считают аналитики BCS Express.

"Акции "Газпрома" во вторник находятся среди лидеров роста, в моменте котировки прибавляли 7,3%, приблизившись к психологически важному уровню 200 руб. за штуку, после чего произошел умеренный откат от достигнутых вершин. Данное движение пока можно рассматривать как коррекцию падения, наблюдавшегося в предыдущие три сессии, вряд ли с уверенностью можно говорить о переломе нисходящего тренда и формировании устойчивой волны восстановления. Дело в том, что навес продавцов может еще какое-то время оставаться большим, так как многие не успели выйти из бумаг концерна после отказа от дивидендов. Некоторые рассчитывают на более серьезный отскок, чтобы зафиксировать не столь значительные убытки. Это будет препятствовать восходящей коррекции, хотя она и может получить развитие на краткосрочном горизонте", - пишут эксперты в комментарии.

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