ЦБР, скорее всего, оставит ставку без изменения на заседании 22 июля - Росбанк

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменения по итогам заседания 22 июля 2022 года, считают аналитики Росбанка.

"Мы ожидаем, что в самое ближайшее время ЦБ РФ займет более выдержанную позицию в вопросах денежно-кредитной политики (ДКП), учитывая риски для инфляции от индексации социальных выплат и продолжающуюся дискуссию про "справедливое" ценообразование на валютном рынке. Применительно к заседанию 22 июля 2022 года, на сегодняшний день мы продолжаем ожидать, что регулятор оставит ключевую ставку без изменения - на уровне 9,5% годовых", - пишут эксперты в комментарии.

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