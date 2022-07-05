Акции компаний РФ с внутренним спросом - ставка при формировании дивидендного портфеля - "Альфа-Капитал"

Инвесторам на российском рынке стоит делать ставку на акции компаний, ориентированных на внутренний спрос, при формировании дивидендного портфеля, считает аналитик управляющей компании "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

"На наш взгляд, фактор дивидендной доходности пока рано списывать в качестве фактора инвестиционной привлекательности российского рынка. На сегодняшний день больше 20 компаний, входящих в индекс Мосбиржи, несмотря на неопределенность, все-таки будут делиться прибылью с акционерами. В сложившейся ситуации особенно важно избирательно подходить к формированию дивидендного портфеля. В этом смысле мы бы обратили внимание на компании, ориентированные на внутренний спрос", -- пишет эксперт в обзоре.

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