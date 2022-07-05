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Главная / Мнения аналитиков / Акционеры РусАла могут оказаться в выигрыше от возможной сделки по слиянию с Норникелем - "Велес Капитал"
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05 июля 2022 года 16:05
Акционеры РусАла могут оказаться в выигрыше от возможной сделки по слиянию с Норникелем - "Велес Капитал"
Акционеры "РусАла" должны оказаться в выигрыше от потенциальной сделки по слиянию ГМК "Норильский никель" и "РусАла", выгода держателей бумаг "Норникеля" при этом не столь очевидна, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Владимир Потанин во вторник заявил, что подтвердил согласие на начало процесса обсуждения слияния "Норникеля" с "РусАлом", что вызвало скачок акций как самого "РусАла", так и производителя алюминия En+ Group. Акционеры "РусАла", по нашим оценкам, должны оказаться в выигрыше от потенциальной сделки благодаря раскрытию стоимости пакета в "Норникеле" (26,2%), который не до конца учитывается в капитализации "РусАла". Для акционеров "Норникеля" при этом выгода не столь очевидна. В ближайшее время рынок будет следить за поступающими новостями в отношении возможной сделки", - указывает эксперт. "C технической точки зрения котировки акций "РусАла" в начале торгов вторника подскакивали более чем на 20% и достигли максимума с начала мая в 66,49 руб. за штуку, от которого сразу же начали отступление вниз в том числе в рамках закрытия образовавшегося "гэпа" (для этого бумагам понадобится опуститься к 54,30 руб.). Снижение приостановилось у поддержки 56 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Краткосрочно выше 56 руб. бумаги остаются интересными для покупателей в связи с неплохими шансами возобновления восходящего движения, но стоит учитывать возможность внутридневной просадки к 54,30 руб. для закрытия "гэпа". Среднесрочно важное сопротивление для бумаг, закрепление выше которого понадобится для наращивания "лонгов", расположено у 67 руб." - отмечает Кожухова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ/РУСАЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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